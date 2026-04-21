Junior IT-Support / Servicedesk Support Specialist till Vivicta
Asta Agency AB / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2026-04-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Vivicta är en ledande nordisk teknikpartner som förenklar vardagen genom innovativa och transformativa digitala lösningar. Med över 7 000 experter världen över kombinerar dom djup teknisk kompetens med stark branschförståelse för att hjälpa företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor att utvecklas och möta framtidens krav.
Vivicta arbetar nära sina kunder för att modernisera verksamheter, effektivisera processer och skapa långsiktigt hållbara lösningar inom områden som data, AI, molntjänster, applikationer och IT-infrastruktur. Hos Vivicta möts nyfikenhet, innovation och samarbete i en kultur som präglas av transparens, ansvar och stark teamanda. Tillsammans med deras kunder formar dom den digitala framtiden i Norden.
Rollen erbjuder utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter med goda möjligheter att växa. Du får kontinuerlig stöttning genom coachande och utvecklande samtal, i en organisation som präglas av hög transparens och stark teamanda.
Vi på Asta Agency samarbetar med Vivicta i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos Vivicta. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Vivicta.Om tjänsten
Rollen som supporttekniker hos Vivicta handlar primärt om att erbjuda support till en av Vivictas största kunder. Du blir en del av ett sammansvetsat team på 48 personer. Här arbetar du nära erfarna kollegor och ledare i en öppen och prestigelös kultur med stark teamkänsla. Rollen är dynamisk och varierande, då du förväntas erbjuda support inom områden såsom Office 365, MS Office, Windows, Windows Server, nätverk, brandväggar, WiFi, säkerhet, backup, Active Directory och Mac.
Ansvarsområden:
Tillhandahålla kvalitativ support genom telefon, mail och chatt för slutanvändare hos kund.
Leverera lösningar på de ärenden som berör tekniska frågor eller problem.
Felsökning och åtgärdande av tekniska problem med hjälp av fjärrstyrnings-, och automatiseringsverktyg.
Vara delaktig i förbättringsprocesser för incident, förändring och problemhantering.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi letar efter dig som har en fallenhet för att ge kvalitativ service. För att passa bra i tjänsten ser vi att du har en approach som präglas av en hög grad av kundfokus och service. Vidare är du fokuserad på att nå resultat och utvecklas över tid. Att sätta mål och jobba mot dem, individuellt och i team, är något som känns naturligt för dig. Du är en person som fungerar bra i grupp som innehar en hög standard av ärlighet och konsekvens i sina handlingar. Likt andra i teamet, förväntas du vara flexibel och öppen för att utvecklas då du kommer ta dig an en varierande mängd olika ärenden. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och sprider positiv energi. Du har både förmågan att identifiera problem samt hitta lösningar till dessa.
Vidare ser vi gärna att du:
Har minst ett års erfarenhet av antingen teknisk support eller kundtjänst/service.
Påvisar en stark motivation och ett intresse för att utvecklas inom IT samt att arbeta mot större kunder.
Du har stort kundfokus, är serviceinriktad, starkt lösningsfokuserad, social och har en positiv attityd.
Kan uttrycka dig obehindrat i både svenska och engelska.
Övrig information
Plats: Solna, Stockholm
Omfattning: 100%
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se.
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
https://jobs.astaagency.se
169 71 SOLNA
Asta Agency Jobbnummer
9867117