Junior Hårdvaruingenjör till Tjeders
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Flen Visa alla elektronikjobb i Flen
2025-11-04
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Nyköping
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens larm- och kommunikationslösningar som gör skillnad i människors vardag? Tjeders i Malmköping söker en Junior Hårdvaruingenjör för att designa, utveckla och testa avancerade hårdvarulösningar. Du kommer samarbeta krossfunktionellt med exempelvis mjukvaruingenjörer, produktägare och produktion - i en miljö där du får möjlighet att växa. Brinner du för teknik, precision och hållbara lösningar? Sök redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Tjeders i Malmköping är en ledande aktör inom larm- och kommunikationslösningar för vård, omsorg och säkerhet. Deras produkter bidrar till att skapa trygghet och säkerhet i samhället och används i både kritiska säkerhetsapplikationer och i vardagliga omsorgsmiljöer. Som Junior Hårdvaruingenjör blir du en viktig del av utvecklingsteamet i Malmköping. Du bidrar till nyutveckling och underhåll av deras innovativa produkter, arbetar nära erfarna kollegor och får möjlighet att växa i en stöttande miljö. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från kretskortsdesign och testning i labbmiljö till teknisk dokumentation.
Tjeders erbjuder en familjär arbetsmiljö, där innovation och samarbete är centralt. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att utveckla produkter som gör skillnad. Du förväntas vara på plats i Malmköping minst 2 dagar/vecka men gärna mer då produktion, labb, etcetera finns på plats här. I början krävs det att du är på plats mer för att få stöttningen som du behöver.
Du erbjuds
• En lärorik tjänst bland ambitiösa kollegor, där nytänk och innovation flödar
• Delaktighet i ett värdefullt och hållbart arbete som gör skillnad
• Bli en del av ett familjärt och välkomnande företag där du får möjlighet att växa i din roll
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att fokusera på hårdvaruutveckling, där du designar, testar och dokumenterar elektronik för Tjeders produkter,.
• Designa kretskort, skapa scheman och BOM-listor.
• Granska och kvalitetssäkra elektroniska konstruktioner.
• Delta i och utföra tekniska tester, inklusive funktionella tester och EMC-tester.
• Stötta inköpsavdelningen med komponentval och hitta ersättare för utgående komponenter.
• Utarbeta teknisk dokumentation, såsom specifikationer och produktguider.
• Utföra mätningar av strömförbrukning och radioprestanda för trådlösa enheter.
• Delta i projektplanering och nedbrytning av uppgifter inom utvecklingsteamet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjör inom elektronik eller motsvarande
• Har ett starkt intresse för hårdvaruutveckling och ny teknik samt är nyfiken på att lära dig mer
• Har grundläggande kunskaper i CAD för kretskortsdesign
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Tjeders har varit verksamma sedan 1942 och är idag en IT-partner med spetskompetens inom tjänsteleveranser av larm och kommunikationslösningar till företag, kommuner och regioner. Huvudkontoret ligger i Malmköping.
Tjeders är unika i sin uppbyggnad då företaget är helt personalägt genom stiftelse efter att det testamenterades av grundarna till personalen. Allt vi gör ska genomsyras av vårt kvalitéts och miljötänk; där ett hållbart företagande med en långsiktighet i utveckling är kärnan i verksamheten. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9586937