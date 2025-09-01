Junior databasutvecklare inom BI
2025-09-01
Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Trollhättans stad befinner sig i en spännande fas med stort fokus på digital utveckling.
Kontoret för Digitalisering och IT består av fyra enheter: IT-enheten, Innovations- och projektenheten, Utvecklingsenheten och en stab - som tillsammans leder och samordnar stadens digitaliseringsarbete.
Nu söker vi en junior databasutvecklare till Utvecklingsenheten som vill vara med och förverkliga potentialen i vår data. Hos oss får du växa i din roll och bidra till framtidens beslutsstöd - där datadrivna insikter hjälper oss att fatta bättre beslut för Trollhättans invånare.
Din arbetsplats
På Utvecklingsenheten arbetar vi behovsdrivet och tvärprofessionellt, med stort fokus på samarbete och verksamhetsnytta. Du kommer att ingå i ett engagerat team med bland annat automationsutvecklare, integrationsutvecklare och systemspecialister. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och viljan att lära. Dina arbetsuppgifter
Detta är en ny och utvecklande tjänst där du arbetar nära vår erfarna informationsarkitekt och en etablerad konsultpartner. Du får möjlighet att växa i rollen, utveckla din kompetens och lära dig från både kollegor och via ett externt kompetensutvecklingsprogram.
Vår BI-plattform består av ett datalager i Microsoft SQL Server med SSAS och Power BI som visualiseringsverktyg. Syftet är att ge verksamheterna tillgång till kvalitetssäkrad och aktuell information för analys, uppföljning och strategiskt beslutsfattande.
Arbetet omfattar bland annat:
- Att utöka datalagret med nya källsystem via databasdesign och integrationer.
- Viss utveckling av rapporter, visualiseringar och dashboards i Power BI.
- Behovsinsamling, datamodellering och programmering i nära samarbete med stadens verksamheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som nyligen avslutat din utbildning inom IT/systemvetenskap/datavetenskap eller har hunnit arbeta en kortare tid i en liknande roll.
Som person tror vi att du:
- Är nyfiken, initiativtagande och tycker om att lära dig nya saker.
- Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
- Är analytisk och problemlösande.
- Är lyhörd och vill förstå verksamhetens utmaningar.
- Kan anpassa lösningar efter olika behov och förutsättningar.
Din utbildning och tidigare erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Relevant eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande.
- Grundläggande kunskaper i databasutveckling, gärna inom SQL och API-integrationer.
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
- Erfarenhet av datamodellering och visualisering av data i Power BI.
- Erfarenhet av att arbeta i digitala utvecklingsprojekt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Förutsatt att erforderliga beslut fattas är anställningen en tillsvidaretjänst med placering i Trollhättan. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Mikael Formunt, chef för innovation och utveckling 0520-495582 Jobbnummer
