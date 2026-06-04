Junior Data Engineer
Avaron AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en satsning där modern datahantering, analys och automatisering står i centrum för en verksamhet med stor betydelse för samhället. Här får du vara med och bygga vidare på en gemensam teknisk plattform som gör det möjligt att arbeta säkert, spårbart och reproducerbart med data genom hela livscykeln.
Rollen passar dig som vill kombinera plattformsutveckling med praktisk databehandling i en miljö där dataanalys, statistikproduktion, maskininlärning och MLOps möts. Du arbetar nära flera kompetenser och bidrar till att skapa moderna arbetssätt, robusta dataflöden och effektiva lösningar för produktion och vidareutveckling. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill påverka hur framtidens analysmiljö byggs upp i en tekniskt avancerad och samhällsviktig kontext.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och implementerar lösningar för avancerad dataanalys och databehandling på plattformsnivå.
Du designar, utvecklar och förvaltar dataflöden och datapipelines för insamling, bearbetning och lagring av data.
Du arbetar med databaser, data lakes och andra dataplattformar för att skapa stabila och användbara lösningar.
Du utvecklar containeriserade applikationer och lösningar med Docker och Kubernetes.
Du bidrar till en plattform som stödjer MLOps och hantering av maskininlärningsmodeller.
Du säkerställer att lösningar möter krav på kvalitet, säkerhet, spårbarhet och reproducerbarhet.
Du arbetar med Git-baserad versionshantering och moderna utvecklingsprocesser.
Du samarbetar tätt med data scientists, data engineers, arkitekter, utvecklare, produktägare och verksamhetsrepresentanter.
Du driver automatisering, återanvändbarhet och effektiv produktionssättning av kod och dataflöden.
KravErfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt såsom DevOps, Scrum eller Kanban.
Erfarenhet av Git eller motsvarande verktyg för versionshantering.
Erfarenhet av att ta fram och utforma lösningar för avancerad dataanalys och databehandling på plattformsnivå.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med exempelvis data scientists, data engineers, arkitekter, utvecklare, verksamhet och produktägare.
Förmåga att självständigt planera, driva och genomföra arbete samt agera rådgivande expert inom ditt kompetensområde.
Minst 2 000 timmars dokumenterad erfarenhet, alternativt motsvarande cirka 1,5 års erfarenhet, av utveckling i Python.
Erfarenhet av att arbeta mot databaser, data lakes eller motsvarande datalagringslösningar.
Erfarenhet av att designa, utveckla och implementera dataflöden och datapipelines.
Erfarenhet av utveckling av containeriserade applikationer och arbete i containermiljöer såsom Docker och Kubernetes.
MeriterandeErfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av SAS Viya eller motsvarande avancerad analys- eller data science-plattform.
Erfarenhet av plattformen Onyxia.
Erfarenhet av utveckling av lösningar inom data science, analysplattformar eller MLOps.
Erfarenhet av moderna miljöer för datadriven utveckling och automatisering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854485-2037003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
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703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9948677