Junior Data Developer (Jupyter & SQL)
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en självgående utvecklare som vill arbeta i en Jupyter- och SQL-miljö med fokus på att ta fram rapporter och analysunderlag. Du kommer att arbeta nära en data scientist och bidra till att utforska, modellera och analysera data kopplad till socialtjänstens verksamhet.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla rapporter baserade på verksamhetens data.
Stödja data scientist i utforskning och tillämpning av metoder för att modellera socialdata.
Beskriva och etablera en eller flera lämpliga modeller för analys av socialdata.
Bidra till att etablera och kvalitetssäkra rapportflöden och analysunderlag.
KravErfarenhet av SQL.
Erfarenhet av att arbeta i Jupyter.
Erfarenhet av Python och Pandas.
Kunskap och erfarenhet av statistisk modellering.
Förmåga att driva och genomföra ett mindre projekt självständigt.
Erfarenhet av att arbeta med socialtjänstdata.
Universitets-/högskolestudier inom matematik, naturvetenskap eller teknik.
