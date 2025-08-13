Junior Compliance Officer
About ELK Studios With a passion for games! Since 2013, ELK Studios has passionately pushed boundaries in the online casino industry. From groundbreaking mathematics to astonishing artwork, ELK takes pride in developing entertaining mobile-first content that maximizes the experience for players around the world.
ELK Studios är ett snabbväxande bolag inom spelbranschen. Spelbranschen befinner sig i en spännande förändring och vi kan erbjuda dig ett intressant och utvecklande arbete inom ett område där compliance får allt större betydelse för affärsverksamheten. Vi har en spännande tid framför oss med nya marknader att etablera och för att möjliggöra vår fortsatta internationella expansion behöver vi nu utöka vårt compliance team. Den här rollen är perfekt för dig som vill ta steget in i complianceområdet, som är nyfiken på att få lära dig nytt och som är en noggrann och kommunikativ person!
Om rollen
Som Junior Compliance Officer är du vår centrala kontaktpunkt för att utföra och besvara due diligence-processer för nya kunder och operatörer. Du samlar in, granskar och analyserar dokumentation för att säkerställa att vi följer alla regulatoriska krav samt sammanställa summerad rapport om kundens status. Du är även operativt ansvarig för den periodiska granskningen av befintliga kunder och operatörer.
Dina arbetsdagar kommer att bestå av:
Due diligence & kundkännedom - Genomföra och besvara due diligence-förfrågningar, samla in och kontrollera dokumentation samt rapportera sammanfattade bedömningar.
Licenshantering & spelcertifiering - Stötta i arbetet med att ta fram och koordinera ansökningar om nya spellicenser samt hantera befintliga licenser och certifikat.
Processförbättring - Delta i arbetet med att uppdatera och effektivisera våra compliance-processer och rutiner.
Regulatoriska kontakter - Fungera som kontaktperson mot testlabb och myndigheter i licens- och certifieringsärenden.
Revision & granskning - Delta vid återkommande regulatoriska revisioner av ELKs processer och säkerställa att vi alltid är väl förberedda.
Vem är du?
Du bör har en eftergymnasial utbildning och erfarenhet av administrativt arbete, men för oss är din potential och vilja att utvecklas ännu viktigare än din nuvarande erfarenhetsnivå. Det här är en roll för dig som är tidigt i din karriär och vill växa snabbt.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Noggrann & strukturerad - du trivs med att arbeta metodiskt och har ett öga för detaljer.
Kommunikativ & relationsskapande - du uttrycker dig tydligt på både svenska och engelska, i tal och skrift, och kan bygga goda relationer internt och externt.
Ansvarstagande & självgående - du kan prioritera och driva arbetet framåt utan att tappa kvalitet.
Initiativtagande & kvalitetsmedveten - du ser förbättringsmöjligheter och värdesätter ordning och reda.
Det är meriterande men inget krav om du har tidigare erfarenhet av compliance och/eller spelbranschen.
Vi erbjuder
En bra möjlighet att ta ditt första steg i compliancevärlden, ett team som är redo att ta emot och coacha dig framåt och en möjlighet att få lära känna en snabbt växande och spännande industri. Vi vill se dig växa in i din roll och ta mer ansvar och utmaningar allt eftersom. Vi strävar efter att ge dig en väg för din karriär som är både utmanande och givande.
Vi är stolta över att vara en arbetsgivare som värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för att skapa en miljö där alla medarbetare respekteras, värderas och ges möjlighet att växa. På ELK Studios ser vi värdet av att utvecklas tillsammans. Vi arbetar på plats i vårt ljusa kontor, endast två minuter från T-Centralen i Stockholm.
Ansökningarna hanteras löpande, så vänta inte med din ansökan om du tror att du kan vara rätt person för jobbet och för oss.
