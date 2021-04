Junior Account Manager / Account Manager / Säljare - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Lund

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Lund2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Energifabriken.Energifabrikengruppen är en specialiserad producent och distributör av förnybara bränslen som medverkar aktivt i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Företaget har en gedigen kunskap om bränslen, fordon, råvaror och klimatfrågor. De är en ägarledd koncern med starka värderingar som personlighet, ärlighet, innovationsförmåga och enkelhet. Koncernen omsätter idag ca 1,5 miljarder kr och har starka tillväxtmål. Energifabrikens kontor finns i Linköping. Lund, Göteborg samt Fredrikstad i Norge. I Karlshamn finns dotterbolagen Vegoil och Ecobränsle. Hos Ecobränsle tillverkas företagets högkvalitativa RME.Nu söker de fler dedikerade säljare till region syd!I rollen som säljare ansvarar du för försäljning av förnybart bränsle. Du bygger din egen kundkrets genom att prospektera på möjliga kunder som lägger stort fokus på hållbarhet och erbjuder era unika produkter inom fossilfritt bränsle. Du äger försäljningsprocessen från ax till limpa samt är flexibel i ditt arbetssätt och hittar alternativa vägar för att i slutändan få kunden att välja företagets produkter. Under tiden agerar du kundens kontakt och ser till att kundnöjdheten är hög och förvaltar kunden efter att affären är genomförd.Om du vill arbeta på en plats som erbjuder dig frihet under ansvar, stort inflytande på ditt eget arbete och med kollegor som har lika höga ambitioner som du - då är det här rätt tjänst för dig!Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Arbetslivserfarenhet inom försäljning, B2B är meriterandeTidigare erfarenhet av prestations- och/eller relationsinriktat arbete är meriterandeGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftB-KörkortFör att trivas i rollen som säljare ser vi att du motiveras av att bygga långsiktiga relationer och av att ge förstklassig service. Det visar du med din förmåga att jobba rådgivande i kunddialogen och du ser alltid till att göra det lilla extra för kunden. Du har en god social förmåga och kommer i kontakt med kunder som har olika bakgrund och du använder din pedagogiska förmåga för att sälja tjänsterna företaget erbjuder. Vidare har du intresset och förmågan att förstå affärsmässiga principer med fokus på god lönsamhet och tillväxt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till uppsägsningstidPlats: LundLön: Marknadsmässig fast lön + generös provisionsmodellFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: säljare, account manager, kundansvarig, Sales, Sälj, b2b, försäljning, service, innesälj, försäljning, leasing, energi, fossilfritt bränsele, heltid, Lund, SkåneVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Bravura Sverige AB5673243