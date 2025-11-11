JU söker IKT-pedagog med systemansvar
2025-11-11
Vill du vara en del av en organisation som sätter människan i fokus? Vid Jönköping University (JU) arbetar vi utifrån vår vision "People First", där vi strävar efter att skapa en inkluderande och hållbar framtid för studenter, personal och samhället i stort.
Genom ett tillitsbaserat arbetssätt stärker vi vårt samarbete och förmåga att möta framtidens utmaningar.
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor med utmanande och intressanta arbetsuppgifter, i en ständigt utvecklande miljö. Du kommer att arbeta i ett team med ytterligare två IKT-pedagoger och tillhöra supportenheten är en del av IT-avdelningen med 35 medarbetare.
I rollen som IKT-pedagog med systemansvar kommer du att arbeta med förvaltning, systemadministration samt utveckling av tjänsten LMS (Canvas). Du har ett nära samarbete med leverantörer och nätverk knuta till tjänsten. I systemadministration ingår uppgifter som administration, konfiguration och underhåll av den digitala lärplattformen.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- driva och delta i utvecklingen av LMS (Canvas) samt digitalt stöd för användare
- ha dialog med fackhögskolor, fånga behov och följa upp frågor mot leverantör
- omvärldsbevaka och arbeta med förvaltningsplan, avtalshantering och upphandlingar
- supportera och utbilda lärare i LMS samt vidareutveckla och integrera digitala verktyg.
Vi söker dig som är nyfiken, utvecklingsorienterad och strukturerad. Du har ett stort intresse av teknik och implementerar detta i ditt dagliga arbete. Du ska inte vara främmande för att arbeta med generella IKT-frågor som till exempel handledning i olika digitala pedagogiska verktyg och lärmiljöer.
Då arbetet innefattar många kontaktytor är det viktigt att du har en god service- och samarbetsförmåga med tydlig kommunikation. Dina personliga egenskaper är centrala för arbetet och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Utöver de personliga egenskaperna behöver du också ha:
- erfarenhet av systemförvaltning samt systemadministration av undervisningsstödjande system som riktar sig mot utbildning
- erfarenhet av förvaltning av LMS (Canvas)
- god kännedom om Ladok
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
- en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande
- god förmåga att sätta upp egna mål och samordna det dagliga arbetet
- god förmåga att driva förändrings-/utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har kunskaper i något programmeringsspråk och erfarenhet av att använda ett REST API, då vissa arbetsuppgifter kan effektiviseras med hjälp av detta.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstidsvillkor: reglerad arbetstid, flextid med möjligheten att delvis arbeta på distans. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas. För mer information om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor, https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju/ju-som-arbetsplats.html.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast 23 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte utan sök nu! Det kan komma att bli aktuellt med tillsättning innan annonstiden har gått ut. Vi ser gärna att din ansökan innehåller CV och personligt brev.
Högskoleservice är en del av Jönköping University. Med vår stora bredd tillhandahåller vi väsentligen all stödverksamhet. Hos oss får du en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du träffar många människor och har stora möjligheter att utvecklas.
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
