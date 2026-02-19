Jobbcoach / Handläggare inom Rusta och Matcha
2026-02-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Landskrona
Vi söker en engagerad och professionell jobbcoach/handledare till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i Södertälje. I rollen arbetar du med att stödja arbetssökande mot arbete eller studier genom strukturerad coachning, vägledning och matchning.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Individuell coachning och vägledning av deltagare inom Rusta och Matcha
Kartläggning av deltagarnas kompetens, erfarenhet och mål
Upprättande, genomförande och uppföljning av individuella handlingsplaner
Matchning mot arbete, praktik eller studier
Kontakter med arbetsgivare och samverkanspartners i Södertälje med omnejd
Dokumentation och rapportering enligt Arbetsförmedlingens krav
Arbeta mot uppsatta mål och resultat
Kvalifikationer - Skallkrav enligt Arbetsförmedlingen
För att vara aktuell för tjänsten måste du uppfylla samtliga krav:
Eftergymnasial eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng
Minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av dokumentation
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom Rusta och Matcha eller andra arbetsmarknadsinsatser
Erfarenhet av coachning, matchning eller rekrytering
Flerspråkighet
Lokalkännedom och nätverk bland arbetsgivare i regionenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och ansvarstagande
Relations skapande och kommunikativ
Resultatorienterad och motiverande
Självständig med god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete med tydligt samhällsuppdrag
En utvecklande roll inom arbetsmarknadsinsatser
Kollegialt stöd och introduktion
Möjlighet till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: rekrytering@rmsv.se Omfattning
