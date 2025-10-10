Jobba som terminalarbetare i Skellefteå!
2025-10-10
Letar du efter ett heltidsjobb? Då har vi den perfekta möjligheten, nu söker vi en ny stjärna som kan komplettera teamet hos stort logistikföretag i Skellefteå.
I denna roll arbetar du under nätter som terminalarbetare. Som terminalarbetare blir du en viktig del av teamet, där ni tillsammans ansvarar för hantering av allt inkommande och utgående gods. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att gods och paket sorteras och förflyttas till rätt linje med hög noggrannhet och effektivitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar hantering av paket, sortering samt lastning och lossning av fordon.
Det här är ett fysiskt aktivt arbete som kräver noggrannhet, god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till flödet i en viktig del av logistikkedjan.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal
DETTA SÖKER VI
Uppdraget är med omgående start.
• Truckkort
• Lättlärd och stresstålig
• Hög arbetsmoral och ansvarstagande
• Tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
• Behärskar svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska
• Din personlighet kännetecknas av stark servicekänsla, noggrannhet, att du periodvis kan arbeta under tidspress samt att du har en kvalitetsmedvetenhet
• Du gillar att arbeta i grupp och är i god fysisk form då arbetet kan innehålla repetitiva uppgifter och fysiskt arbete
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
