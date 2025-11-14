Jobba Som Restaurangbiträde Hos Coor!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Brinner du för att leverera hög service och har ett intresse för restaurang? Har du ett högt engagemang och ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter du sätter dig in i och utför?
Vi söker dig som är en riktig stjärna på service, som älskar att jobba i ett team, har erfarenhet eller intresse av restaurangbranschen och som vill jobba heltid som Restaurangbiträde hos COOR under en kortare period.
Som Restaurangbiträde hos COOR erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med en hög ambitionsnivå där service till kunden är det viktigaste av allt. Du blir en del av ett team som tillsammans hjälper varandra med att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden.
Rollen som Restaurangbiträde har varierande arbetsuppgifter där man jobbar i team med kunderna i fokus. Du ska uppskatta att arbeta i ett högt tempo och kunna arbeta efter eget beslutsfattande och funka bra i grupp. Som konsult på COOR får du vara en del av ett team som strävar efter att ge kunden högklassig service och leverera bra varor av kvalitet. Arbetstiderna är varierande, där du antingen jobbar kl. 06-15 eller kl. 11-20.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bemöta kunder i restaurangen
• Enklare matlagning såsom att förbereda mackor
• Underhåll av lokal och kaffemaskiner
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men hyrs ut till vår kund COOR. Uppdraget sträcker sig fram till den 7/1 och vi söker en person som kan börja omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning, meriterande med arbetslivserfarenhet av arbete inom servicebranschen eller restaurangbranschen. Du ska kunna axla ansvaret som företagets ansikte utåt och förstår vikten av ett professionellt och representativt kundbemötande men samtidigt behålla glimten i ögat. Du behärskar det svenska språket helt obehindrat i såväl tal som skrift. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på svenska. Vidare behöver du ha B-körkort.
Som person ser vi att du är lyhörd, självständig och levererar alltid service av hög klass med ett trevligt bemötande. Du är i grunden en serviceinriktad person med en god förmåga till att bygga såväl relationer som att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete, har ett prestigelöst förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten beräknas att tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat, så tveka ej att skicka in din ansökan direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Saltängsvägen (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tilda Oden Berggren vasteras@studentconsulting.com Jobbnummer
9606412