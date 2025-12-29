Jensen Grundskola Helsingborg Söker Administratör
2025-12-29
JENSEN grundskola Helsingborg, är en ny högstadieskola mitt i stan, ett stenkast från stadsbiblioteket och stadsparken. Vår skola har precis som utlovat riktig studiero varje lektion, i varje ämne och hos varje lärare. Klimatet vi skapar i klassrummen är även det klimatet som återspeglas i korridorerna.
Nu söker vi en engagerad, driven och kunnig skoladministratör med sinne för detaljer som med lätthet gör det lilla extra för verksamhetens bästa!
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten.
Bildning är målet. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Undervisningen syftar till att ge eleverna goda ämneskunskaper och stimulera deras eget tänkande. För oss är det en självklarhet att läraren är ledaren i klassrummet. Vi har höga och positiva förväntningar på elevernas studiedisciplin och vilja att lära.
På JENSEN grundskola har vi ett starkt fokus på kvalitet. Vi är stolta över våra höga resultat inom bland annat medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande, såväl admininstativt som nära eleverna under skoldagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Kommunkation internt och externt
• Marknadsföring (sociala medier)
• Posthantering, beställningar, inköp
• Statistik (SCB)
• Elevadministration (SchoolSoft), antagningar och betygshantering
• Vikarieanskaffning
• Protokollskrivning
• Övrigt förekommande administrativa uppgifter
Du har relevant akademisk utbildning. Vi söker en självgående person med erfarenhet av administrativa uppgifter och kvalitetsarbete. Du har en god stilistisk förmåga och lätt för att sätta dig in i olika komplicerade frågor snabbt. Du är driven, kreativ, självständig och samtidigt samarbetsinriktad och serviceminded. Du är bra på att planera ditt arbete och trivs med att ha flera arbetsuppgifter samtidigt.
Du har mycket goda IT-kunskaper och gärna grundläggande kunskap om skolans styrdokument.Kvalifikationer
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med start i januari eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månader provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett CV i vårt rekryteringssystem. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt kan tyvärr inte behandlas. Sista ansökningsdag för tjänsten är 260125 (urval sker löpande). Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter genomförandet. Har du inte fått något mail med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mailet kan hamna där.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rekryterande chef Maria Rosenlind på maria.rosenlind@jenseneducation.se
.
Läs mer om oss på jenseneducation.se
Du kan också följa oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om JENSEN education.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
