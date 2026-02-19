Javautvecklare till Quest Consulting
2026-02-19
Uppdragsbeskrivning
Teamet arbetar med utveckling, förvaltning och automatiserade pipelines kopplade till interna behörighetssystem. I rollen ingår även arbete med testning, säkerhet, driftsättning och monitorering av applikationer. Parallellt med nyutveckling arbetar teamet med teknisk modernisering och migrering av äldre system till en modern plattform. En viktig del av rollen är att ge tekniskt stöd till interna användare för att säkerställa att lösningarna möter verksamhetens behov och krav.
Obligatoriska krav
Minst 2 års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med programmering inom Java, Python och Javascript.
Har examen från IT-utbildning med inriktning inom datavetenskap, systemvetenskap eller annan likvärdig utbildning.
Aktuell och relevant erfarenhet av Spring, Spring Boot, Node.js, CI/CD pipelines, REST, Docker, Git och Github.
Aktuell och relevant erfarenhet av databashantering med följande: MSSQL, PostgresSQL, MySQL, DBeaver, och MongoDB.
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande krav
Aktuell erfarenhet av agilt arbetssätt och testdriven utveckling
Aktuell och relevant att agera teknikstöd och diskutera funktionalitet med systemanvändare för att kunna leverera lösningar som möter verksamhetens behov och krav
Aktuell och relevant erfarenhet av infrastrukturstjänster så som Datadog, infrastructure as code, serverlesss, microservices
