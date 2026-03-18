Java Backendutvecklare - Kronobergs län
Adavo AB / Datajobb / Växjö
2026-03-18
Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och fortsätter att expandera organisationen med nya utvecklingsteam. I samband med detta söker man nu förstärkning till ett av utvecklingsteamen.
Tekniskt befinner sig plattformen i en transformation där man successivt rör sig mot en mer modern arkitektur baserad på Java och Spring. Rollen innebär arbete i en miljö där både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system ingår.
Profil som efterfrågas
Minst 6+ års erfarenhet av Java (gärna Spring)
Erfarenhet av fullstackutveckling är meriterande
PHP är meriterande
React är meriterande
Övriga krav
Svenska i tal och skrift är ett krav
Konsulten behöver kunna arbeta från Kronobergs län, alternativt vara villig att relokera dit
Hybrid - 3 dagar på plats, 2 remote Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7380687-1900639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adavo AB
