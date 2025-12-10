Järnvägschef till Øresundsbron, en samhällsviktig funktion
2025-12-10
Järnvägschef till Øresundsbron - led och utveckla en samhällsviktig funktion. Forma framtidens förbindelse över Öresund
Øresundsbron är inte bara en bro - den är en livsnerv mellan två länder, en avgörande del av infrastrukturen och en central kugge i visionen om en hållbar, driftssäker järnväg. Som Järnvägschef får du huvudansvaret för järnvägsavdelningens alla delar, från teknik och drift till säkerhet och underhåll där du leder en grupp med stor kompetens och engagemang.
I rollen ingår att sätta strategier, säkerställa att järnvägen är säker, tillgänglig och hållbar, samt att samverka med externa partner som Banedanmark, Trafikverket och Sund&Bælt. Du ansvarar också för budget, upphandlingar och avtalsstyrning samt utveckling och uppföljning av säkerhetsstyrningssystem och säkerhetsmål.
Vad du kommer att ansvara för
* Drift, underhåll och teknisk utveckling inom järnvägsavdelningen
* Säkerhetsstyrning, riskhantering och implementering av relevanta lagkrav i Sverige och Danmark
* Budgetansvar, upphandling och avtalsstyrning för underhållstjänster
* Ledarskap som skapar engagemang, utveckling och trivsel i teamet
Du kommer att leda verksamheten med tydligt ansvar och stort inflytande, och din roll är central för att järnvägsdriften över Øresundsbron fungerar säkert och effektivt nu och i framtiden.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med gedigen kompetens inom järnväg, teknik, drift och säkerhet, någon som har förmågan att balansera strategiskt ansvar och operativt ledarskap. Du har god förståelse för säkerhetsstyrning och riskhantering, samt vana att arbeta med tekniska system för järnvägsdrift. Som person är du strukturerad, strategisk och lösningsorienterad, med stark kommunikativ förmåga och en förmåga att skapa samarbete och engagemang över gränser.
Vi ser gärna att du har:
* Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom järnväg, teknik eller samhällsbyggnad
* Lång erfarenhet från ledande befattning inom järnvägssektorn
* Dokumenterad kunskap om säkerhetsstyrning, riskhantering och relevanta regelverk
* Goda IT-kunskaper och vana vid tekniska system för drift och underhåll
* Engagemang för datadriven tillgångsförvaltning inom järnväg
Om Øresundsbron - en arbetsplats med utsikt
Om Øresundsbron - en arbetsplats med utsikt

Hos Øresundsbron får du arbeta i en miljö där hållbarhet, utveckling och medarbetartrivsel står i fokus. Vi erbjuder en informell och inkluderande kultur samt attraktiva anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag. Det är en unik möjlighet att påverka och bidra till en samhällsviktig funktion - att säkerställa att järnvägsförbindelsen över Öresund är robust, säker och driftssäker för framtidens behov
Ansök genom att klicka på "Ansök" i annonsen.
Rekryteringsprocessen sker i samarbete mellan Øresundsbron och Jefferson Wells, och du blir anställd direkt av Øresundsbron.
Vid frågor, kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Patrik Nordberg
040-660 63 55 patrik.nordberg@jeffersonwells.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Öresundsbron
Patrik Nordberg Patrik.Nordberg@jeffersonwells.se 040-660 63 55
