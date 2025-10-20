IT-Tekniker med DevOps-intresse till Maintmaster
2025-10-20
MaintMaster växer och vi behöver stärka vår interna IT med en ny drifting IT-ingenjör som i första hand kan ta hand om allt IT-relaterat som behövs för att få den egna verksamheten i fem länder ska kunna fungera, men också på sikt kunna hjälpa till med drift och underhåll av infrastrukturen i våra kundtillvända tjänster i Microsoft Azure.
Vem är du?
Du är en noggrann, strukturerad och serviceinriktad IT-tekniker som gillar att lösa problem så att verksamheten kan fungera så bra som möjligt. Du har erfarenhet från modern IT-drift i stort och smått i framför allt Microsoftmiljö och skulle över tid kunna tänka dig att bredda din kompetens till flera områden inom Azures tjänsteerbjudande.
Din roll på Maintmaster
Dit huvudfokus till att börja med kommer att vara inom internt IT-stöd till våra ca 90 användare i fem länder. Det handlar om allt från inköp, klienthantering och användarsupport till strategiskt IT-säkerhetsarbete och resurshantering i Azure. [DC1] Vi tror och hoppas att du också har ett intresse för att gradvis börjar jobba även med infrastrukturen för vårt eget tjänsteerbjudande i Azure. Då handlar det om att hantera kuberneteskluster, databaser och massor av andra tekniker som vi använder för att leverera våra tjänster till våra kunder på ett effektivt och skalbart sätt. Vid det laget kommer du att jobba tätt ihop med våra utvecklingsteam och produktstyrning. Du rapporterar direkt till vår CTO.
Vårt erbjudande
Det du förväntar dig av ett modernt svenskt IT-bolag, plus:
4 timmar kompetensutveckling per vecka.
Möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar per vecka.
Rimliga människor och korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
Anställning sker direkt av MaintMaster med överenskommen takt och start. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Skicka frågor eller ansökan till kaj.nystrom@maintmaster.com
.Kvalifikationer
Du har troligen:
Relevant högskoleutbildning eller likvärdig erfarenhet inom IT, systemdrift eller liknande.
Erfarenhet av att sätta upp och drifta många olika sorters resurser i Microsoft Azure.
Scripting och automation i Bash och/eller PowerShell.
Erfarenhet av att automatisera drift av Windows och Linux i produktion.
Kunskap om klienthantering i t.ex. Intune, MDM och RMM
Grundläggande kompetens om nätverk, säkerhet, identitet och policies.
Erfarenhet av klienthantering och applikationspaketering på Windows och IOS.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Ett serviceinriktat mindset och uppträdande.
Det är en bonus om du också har erfarenhet av:
Kubernetes och containers (t.ex. Docker).
CI/CD med GitHub Actions eller Azure DevOps.
Observability: loggning, metrik och tracing (t.ex. Azure Monitor, Grafana).
SRE-principer, kapacitetsplanering, cost management och incidenthantering.
Databaser som t.ex. SQL Server
B2B SaaS i internationell miljö.
Om MaintMaster
Om MaintMaster

MaintMaster har idag över 80 anställda i sex länder, över 45 000 användare och kunder i mer än 25 länder. Vi levererar tjänster för underhållsstyrning och produktionsoptimering till företag som vill ta nästa steg mot operationell excellens.
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
