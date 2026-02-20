IT-tekniker inom Databas i Sundsvall
Försäkringskassan / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Drift, förvaltning och vidareutveckling av databastjänster
Som it-tekniker inom databastjänster utför du installationer, konfigurationer, uppgraderingar, matchningar av olika databashanterare. Automatiseringar och effektiviseringar är ständigt i fokus. Du arbetar med incident- och problemhantering, utför monitoreringar, prestandauppföljning och optimeringar. Du samarbetar i ett eller flera databasteam och bidrar med utveckling av våra databastjänster. Du deltar även i projektuppdrag tillsammans med andra kollegor från olika verksamhetsdelar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av arbete i Linux
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av drift på databashanterare på Linux ex PostgreSQL eller Db2 eller andra hanterare
• har kompetens inom automatisering och scriptning
• har kompetens gällande säkerhet, loggning och spårbarhet
• har erfarenhet av ramverket ITIL.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-20Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Sundsvall. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Katrin Eriksson, tel. 010-118 72 60 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ann Dahlstedt, ann.dahlstedt@forsakringskassan.se
och tel. 010-112 41 82 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Per Sandemalm och Seko Johanna Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9753464