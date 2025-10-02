IT-tekniker
2025-10-02
Är du nyfiken, självgående och har ett intresse att vidareutvecklas inom IT? Då är du välkommen att söka tjänsten som IT-tekniker för att bli en del av vårt team på Genomförandeavdelning Karlskrona, i Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS).
FMTIS Genomförandeavdelning Karlskrona
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, Genomförandeenhet Syd är en av dem, och där ingår vi, Genomförandeavdelning Karlskrona. Enheterna arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt med installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Genomförandeavdelning Karlskrona består av tre sektioner, Tele, IT 1 och IT 2 med totalt 42 anställda. Vi är placerade vid Karlskrona Garnison. Nu behöver IT-sektionerna förstärka teamet med fler IT-tekniker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglad av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. I huvudsak ingår följande arbetsuppgifter:
• Nyinstallation av och felsökning på datorer och kringutrustning på plats hos användarna
• Flytt och återlämning/återställning av IT-materiel
• Hantering av konferensrumsutrustning
• Diverse teknisk administration såsom kontohantering, dokumentation i HP Asset Manager och dokumentation av genomfört arbete
• Lagerhantering av IT-utrustning
• Med eget ansvar planera, genomföra, avsluta och dokumentera tilldelade ärenden inom given tidsram
Förutom ovanstående uppgifter kommer du på sikt succesivt fördjupa dig inom något område för att även jobba med drift och underhåll av våra system. Vi erbjuder ett arbete som skiljer sig från andra och som ger många nya erfarenheter tack vare vår militära verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår förmåga att kunna verka i hela konfliktskalan genom utbildning och deltagande på övning. Försvarsmaktens starka tillväxt gör att våra uppgifter kan komma att utvecklas över tid.
Arbetet utförs i huvudsak vid Karlskrona Garnison i Karlskrona men resor i tjänsten förekommer.
• Slutförd gymnasieutbildning
• Gymnasieutbildning med inriktning IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Arbetslivserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för tjänsten
• Körkort lägst klass B (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten samt har god initiativförmåga och servicekänsla. Du trivs när du ges ansvar att planera och strukturera ditt arbete antingen på egen hand eller tillsammans med kollegor. Du har ett stort teknikintresse som du vill vidareutveckla och värdesätter trivsel på jobbet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kunskap om/erfarenhet av konferensrumsutrustning
• Erfarenhet av IT-supportarbete 1st/2nd line
• Kännedom om Försvarsmaktens IT-system
• Genomförd militär grundutbildning
• Kunskap om/erfarenhet av att arbeta enligt ITIL
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Placeringsort: Karlskrona, arbete kan även förekomma i övriga delar av landet.
Befattningen benämns som drifttekniker i Försvarsmakten.
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning 100% och inleds med sex månaders provanställning. Anställningen är civil.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Vid upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta Kristoffer Bertilsson. För upplysningar om anställningsvillkor, kontakta Rebecca Thörnberg. Båda nås via växel 010-82 85000.
Fackliga företrädare
OFR/ S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Pär Lohman
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växel 010-82 85000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
