IT-Tekniker
Alleima Tube AB / Supportteknikerjobb / Hallstahammar Visa alla supportteknikerjobb i Hallstahammar
2025-08-09
Kanthal AB, en del av Alleima Group, är ett världsledande varumärke inom industriell värmeteknologi och motståndsmaterial. Genom nära samarbeten med våra kunder utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar med minimal miljöpåverkan. Vår avancerade teknik och våra engagerade medarbetare gör det möjligt för oss att delta i några av världens mest spännande industriprojekt.
Nu söker vi en IT-tekniker till vårt huvudkontor i Hallstahammar - en nyckelroll för dig som vill vara med och utveckla vår IT-miljö och stötta verksamheten i dess digitala resa. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Din roll
Som IT-tekniker kommer du att befinna dig i hjärtat av vår IT-organisation - från produktionssystem till affärssystem. Du får en unik möjlighet att förstå och påverka vår komplexa IT-miljö från grunden. Ditt uppdrag är att leverera både stödjande och utvecklande IT-tjänster som skapar verkligt mervärde för verksamheten. Du kommer att ingå i ett team som idag består av 6 skickliga kollegor med olika specialistområden. Din roll är att utveckla och stödja IT-infrastrukturen samt specifika applikationer inom kontors- och produktions-IT.
Du kommer att arbeta med:
Infrastruktur och digitalisering: Du ansvarar för nätverk, servrar, hårdvara, mjukvara, backup-hantering samt säkerhetsåtgärder som uppdatering av servrar och annan IT-utrustning.
Support i produktions- och kontorsmiljö: Du ger stöd inom kontohantering, installationer, felsökning och behörighetsadministration.
Applikationer och databaser: Du installerar, administrerar och konfigurerar applikationer och databaser kopplade till våra IT-miljöer.
IT-utrustning: Du hanterar beställningar och leveranser av IT-utrustning till organisationen.
Inom denna avdelning förekommer det beredskap. Detta är inte aktuellt direkt vid anställning men på sikt kan det krävas att ingå i ett beredskapssammanhang vilket är en gång i månaden.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har god teknisk förståelse för IT-drift och gärna erfarenhet från industrimiljö. Det är meriterande om du har kunskap inom integration och IT-säkerhet. Du behärskar svenska och engelska obehindrat och har goda kunskaper i Microsoftprodukter.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och flexibel. Du har ett starkt servicefokus och uppskattar att arbeta nära verksamheten. Du värdesätter transparens, inkludering och hållbarhet, och du trivs i en miljö där varje bidrag räknas. Med din kommunikativa förmåga och ditt strukturerade arbetssätt har du lätt att hantera flera uppgifter samtidigt och samarbeta med olika delar av organisationen.
Även om dina faktiska kunskaper är mycket viktiga för oss, så är det med dina personliga egenskaper och förhållningssätt som du kommer göra den stora skillnaden!
Vad du kan förvänta dig av oss
• En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där varje roll spelar en viktig del i att forma Alleimas resa.
• Möjligheter till lärande, experimentering och utveckling, vilket speglar vårt engagemang för vårt teams tillväxt.
• En global enhet med djupa svenska rötter, som värdesätter transparens, inkludering och hållbarhet.
• Chansen att vara en del av ett team som stödjer några av världens mest spännande och största projekt.
Provanställning kan förekomma i denna roll.
Övrigt:
För frågor eller information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Daniel Lundberg, rekryteringschef, +46 73 045 88 33
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, rekryteringsspecialist, +46 76 495 02 40
Facklig representant:
Petter Lindblom, Akademikerförbundet, 070 616 04 26
Riccard Söjbjerg, Unionen, 070 611 28 71
Johan Baringson, Ledare, 070 616 53 96
Ansök senast 2025-09-01
Kanthal är ett Alleima-företag och ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial. Med stöd av våra skickliga medarbetare och banbrytande teknologi är varje innovativ lösning ett kreativt partnerskap med våra kunder. Med ett starkt engagemang för att minska klimatpåverkan stöder vi några av världens största och mest spännande projekt. Läs mer på www.kanthal.com
www.alleima.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
