IT-supporttekniker till servicedesk i Östersund
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Östersund Visa alla supportteknikerjobb i Östersund
2025-12-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Östersund
, Sundsvall
, Uppsala
, Karlskoga
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vår kund i Östersund söker flera IT-supporttekniker till deras servicedesk. Du blir en del av ett härligt team där ni tillsammans arbetar för att leverera service i världsklass.
Denna annons gäller för ett återkommande behov, vilket innebär att vi kontinuerligt söker kompetenta medarbetare för rollen som IT-supporttekniker. Intervjuer sker löpande.
Plats: Östersund (vi hjälper till med bostad vid behov)
Omfattning: 100%
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker kommer du att arbeta i första linjens support med att hjälpa användare via telefon och/eller mail med IT-relaterade problem.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat, men är inte låsta till:
• Hantera användarkonton i Active Directory
• Administrera tjänster i Microsoft 365
• Felsöka problem i Windowsmiljö
• Supportera kundspecifika applikationer
• Ta emot samt registrera ärenden i ett ärendehanteringssystemProfil
Vi söker dig som:* Har god teknisk förståelse
• Trivs med att hjälpa andra och strävar efter att ge en god kundupplevelse
• Är strukturerad och har lätt för att organisera ditt arbete, även i högt tempoKvalifikationer
• God kännedom om verktyg som Active Directory, Microsoft 365 och Teamviewer* Praktisk erfarenhet av IT-support och/eller servicedesk
• Hög kommunikativ och pedagogisk förmåga
• Svenska och engelska flytande - i både tal och skrift
Meriterande
• Körkort
Bakgrundskontroll
För denna tjänst genomförs en bakgrundskontroll innan anställning. Det innebär att vi gör en UC-kontroll samt begär ett utdrag ur belastningsregistret, som behöver vara utan anmärkning.
Lön: För denna roll tillämpar vi ett lönespann på 21 300-24 000 kr/mån, beroende på erfarenhet, kompetens och kollektivavtal.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9666179