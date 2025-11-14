IT-Supporttekniker till myndighet i Uppsala
2025-11-14
OM JOBBET
Vi söker en IT-Supporttekniker till myndighet i Uppsala.
I denna roll arbetar du nära användarna och ger support via telefon och servicedesk-system samt hanterar olika administrativa uppgifter kopplade till klientmiljön. Du fokuserar på förstalinjesupport och arbetar huvudsakligen på plats, men det finns viss möjlighet till distansarbete. Resor till andra kontor kan förekomma.
ARBETSUPPGIFTERExempel på tekniker och områden du arbetar med i rollen:
Felsökning och problemlösning i Windows-miljö och installerade applikationer
Hantering och administration i SCCM
MSI-paketering
iOS-enheter och tillhörande produkter
Mobiltelefoner, abonnemang och tillbehör
Administration av enheter i Intune
Arbete med tunna klienter
KVM-lösningar
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER Minst 4 års erfarenhet inom IT-support
Goda kunskaper inom Windows-miljö
Goda kunskaper av Active Directory, SCCM och Intune
ÖVRIGT
Start: 2026-01-04
Placering: Uppsala
TID FÖR ANSÖKANLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
OM D-SOURCEYour source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
