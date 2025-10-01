IT-Supporttekniker | Mariestad | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Mariestad Visa alla supportteknikerjobb i Mariestad
2025-10-01
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Längtar du efter en utvecklande och inspirerande vardag? Sitter du på IT-kunskaper som kan hjälpa andra att förenkla deras liv? Vi letar just nu efter en person med stort intresse för IT och en känsla för service! Hos oss för du chansen att utmana dina kunskaper och bidra med banbrytande lösningar.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi ger dig möjligheten att sprida dina tekniska kunskaper inom områden som operativsystem, användarbehörigheter, nätverk och informationssäkerhet. Vi är entusiastiska till dina stora utvecklingsmöjligheter i denna roll. Ärendena som du kommer få administrera är på ett lärorikt sätt varierande och tas emot i form av telefon, chatt och mail. Oavsett form är din hjälp otroligt uppskattad och välbehövlig i vårt team! Vi ser till att du i denna roll får utlopp för din fantastiska samarbetsförmåga men också individuella styrka inom IT.
Hos oss på Experis för du möjlighet att bygga upp ett användbart och utvecklande nätverk inom arbetslivet och samtidigt frekvent får chansen att utveckla dina kompetenser. I din vardag kommer du ständigt att lyftas av tacksamhet från dina kollegor när du erbjuder din rådgivning för deras tekniska problem.
Längtar du efter en spännande vardag hos Experis? Sök rollen idag!
Vi ser gärna att du har:
* Högre utbildning inom IT och erfarenhet inom IT-support
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är flexibel, ansvarstagande och har ett starkt tekniskt intresse. Din noggrannhet, serviceinriktning och förmåga att kommunicera med olika personligheter är avgörande. Det viktigaste för oss är din positiva inställning, drivkraft och vilja att gå framåt!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Gör Din Ansökan Redan Idag
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Vilma Andersson på mailadress vilma.andersson@se.experis.com
. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "af5a1e76-09e5-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9534572