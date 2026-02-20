IT-supporttekniker i Alingsås
Vi söker nu en IT-supporttekniker till uppdrag hos kund i Alingsås. Rollen kombinerar klassiskt first-line-arbete med onsite-support och leveranser av IT-utrustning, vilket gör den perfekt för dig som trivs både i helpdesk och ute i verksamheten.
Placering: Alingsås
Uppdragsperiod: 1 april 2026 - 31 mars 2027
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka (fast schema)
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om uppdraget
Arbetet består i grunden av helpdeskarbete där du via telefon, besök och ärendehanteringssystem supportar användare i deras beställningar, frågor och felanmälningar kring IT-utrustning och IT-system.
I rollen ingår även:
Installationer och felsökning på plats
Leverans och utbyte av IT-utrustning
Praktiskt stöd ute hos användare
Det är en varierad roll där du både arbetar strukturerat med ärenden och är synlig ute i verksamheten.
Teknik och arbetsområden
Du kommer arbeta med bland annat:
Windows 10 och Windows 11
macOS
ChromeBook
Android, iPhone och iPad
Outlook och användarstöd
Skrivare, kopiatorer och projektorer
Ärendehanteringssystem
MDM-system
Active Directory och eDirectory
SCCM och MDT
Patchning av nätverksuttag Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Minst 6 månaders praktisk erfarenhet av IT-support eller teknisk support
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskap genom utbildning eller arbete
Du får inte förekomma i belastningsregistret
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och som trivs i en roll där service står i fokus. Du är social, lösningsorienterad och har lätt för att möta användare på ett professionellt och pedagogiskt sätt. Du arbetar strukturerat, följer instruktioner noggrant och tar ansvar för dina leveranser. Samtidigt är du självgående och driver ditt arbete framåt utan att behöva bli detaljstyrd. En positiv inställning och ett ordningsamt arbetssätt är viktigt i den här rollen.
Observera att uppdraget kräver att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan start.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9755805