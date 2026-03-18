IT-supporttekniker | Göteborg | Experis

2026-03-18
Vi söker en IT-supporttekniker som vill arbeta i en modern och innovativ industrimiljö! Vill du vara den som gör vardagen smidig för användarna genom att lösa tekniska utmaningar och bidra med ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt?Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strukturerad och serviceorienterad IT-supporttekniker för uppdrag hos en av våra kunder inom industrisektorn. I denna roll blir du en viktig del av deras supportfunktion och stöttar en produktionsnära miljö där stabil IT-drift är avgörande. Du hanterar dagliga incidenter, övervakar kritiska system och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner. Här trivs du som gillar ordning, analys och att lösa problem som direkt påverkar verksamhetens produktion och flöden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Administrera, följa upp och dokumentera ärenden i kundens ärendehanteringssystem.
* Koordinera och lösa incidenter - både självständigt och tillsammans med dina kollegor
* Bidra till effektiva supportflöden genom att följa upp och driva incidenter framåt.
* Ansvara för övervakning av servrar, system och integrationer i kundensmiljö.
* Hantera larm snabbt och enligt rutin för att minimera påverkan på industridriften.
* Arbeta med förbättringar av monitorering, larmregler och underhållsprocesser.
* Vid behov stötta kundens fabriksnära onsite-support.
Vi söker dig som har:
* 1-3 års erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* B-körkort
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Placeringsort: Göteborg.
* Omfattning: Heltid.
* Arbetstid: Dagtid med eventuell beredskap
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis!
