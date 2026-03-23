IT-supporttekniker, Danderyds kommun
Danderyds kommun, IT-enheten / Supportteknikerjobb / Danderyd Visa alla supportteknikerjobb i Danderyd
2026-03-23
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, IT-enheten i Danderyd
Välkommen till IT-enheten på Danderyds kommun! IT-enheten ansvarar för kommunens digitala arbetsplats, teknisk support och drift av IT-miljöer, och säkerställer att 7100 konton och 1500 kollegor runt om i kommunen har en fungerande och smidig IT-vardag.
Här möter du en inspirerande miljö fylld av kreativitet och samarbete. Tillsammans löser vi komplexa problem och levererar driftsäkra lösningar. För att möta verksamhetens behov söker vi nu en IT-supporttekniker med god serviceförmåga och teknisk kompetens.
Vår dynamiska arbetsplats uppmuntrar till kreativitet och nytänkande, där varje individ har potential att göra verklig skillnad för både vår enhet och kommunen. Kom och var med och forma framtiden med oss!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
I rollen som IT- supporttekniker ansvarar du för att ta emot inkommande ärenden. Du behandlar exempelvis felsökning av hård/mjukvara, beställningar och användarhantering. Du arbetar dagligen med system och program såsom Windows, Active Directory, Microsoft 365 och mobila enheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Bemanna supportdisk och telefon under kontorstid
* Hantera eller eskalera incidenter i ärendehanteringssystemet
* Stödja och hjälpa kommunens anställda med IT-relaterade frågor och problem
* Hantera beställningar som kommer via ärendehanteringssystemet
* Lösa IT relaterade problem ute hos dem olika verksamheterna inom kommunen
* Dokumentera lösningar och arbetssätt i kunskapsdatabas
Du driver ärenden och löser dem självständigt eller tar det vidare till berörd person, där huvudmålet alltid är att lösa problemet med bästa möjliga service. Vidare arbetar du med dokumentation, datorinstallationer och felsökning av IT-infrastruktur. Arbetet utförs huvudsakligen på arbetsplatsen. Visst kvällsarbete förekommer då vi stöttar våra förtroendevalda på nämndmöten.Kvalifikationer
I ditt uppdrag i kommunen förväntas du visa på ett gott medarbetarskap genom att ha ett bra bemötande, samverkan och ha en hög tillgänglighet. Med samverkan menar vi att samverka med kollegor och anställda genom att dela med sig av sin kunskap.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att jobba med felsökning av mjuk- och hårdvara inom it-support.
* Erfarenhet av att supportera M365
* B-körkort då rollen innebär fältbesök
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande om du har kunskap inom:
* Erfarenhet att arbeta i ett ärendehanteringsverktyg
* Nätverk
* Certifieringar inom exempelvis Microsoft/ITIL
* Hantering av objekt via Active Directory
* PowerShell eller annan automatisering inom it support
* IT-säkerhet och hårdvarusäkerhet
Vi söker dig som vill arbeta kundfokuserat och förstår vikten av att ge en bra kundupplevelse. Du motiveras av att lösa de problem som uppstår och att ge en förstklassig service. Det är viktigt att du på ett pedagogiskt sätt kan ge kollegor hjälp och support via alla våra kontaktvägar. Då rollen innebär många kontaktytor, både internt som externt, förstår du vikten av god kommunikation. Du förväntas självständigt kunna ta reda på information du behöver för att lösa en uppgift. Vidare visar du på en god samarbetsförmåga, du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du förstår vikten att vara hänsynstagande, serviceinriktad och kommunikativ i din roll som IT-supporttekniker och kollega.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsprov kan komma att genomföras under intervju.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313421".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126)
Danderyds kommun, IT-enheten
Gruppchef IT
Emil Kodipelli Emil.kodipelli@danderyd.se
9814803