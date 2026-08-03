IT-Samordnare
Falköpings kommun / Datajobb / Falköping Visa alla datajobb i Falköping
2026-08-03
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Är du utbildad inom IT och lockas av möjligheten att få vara med på resan att digitalisera och utveckla verksamheten inom vård och omsorg och socialtjänstområdet? Då tror vi att den här tjänsten passar dig! Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas som medarbetare samtidigt som vi bygger ett smartare Falköping.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som IT-samordnare kommer du att arbeta på Socialförvaltningens centrala administration. IT-samordnaren har tillsammans med kollega ett gemensamt helhetsansvar för IT-utvecklingen på förvaltningen. Ni kommer att ansvara för att förvalta och utveckla förvaltningens gemensamma IT-system samt projektledning vid införande av nya system och ny teknik. GDPR och informationssäkerhet kommer att ingå i tjänsten.
Du har god förståelse för vad det innebär att driva verksamhetsutveckling och innovation inom en samhällsnyttig verksamhet och har erfarenhet av digitaliserings- och förändringsarbete. IT-samordnaren arbetar i projekt- och utvecklingsgrupper både internt och externt och har ett nära samarbete med kommunens IT-enhet. Arbetet utgår ifrån kommunens digitaliseringsstrategi. Omvärldsbevakning inom IT och välfärdsteknik är naturliga inslag i arbetet. Innehållet i tjänsten kan komma att utvecklas och förändras beroende på verksamhetens behov.
Vad söker vi hos dig?
Du har lämplig högskoleutbildning inom IT-området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från ett eller flera av socialförvaltningens verksamhetsområden och dess IT-system. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person önskar vi att du är inlyssnande, analytisk och kan kommunicera pedagogiskt, vilket bidrar till din förmåga att lätt få förtroende hos många olika människor. Du ser dig själv som lösningsorienterad och serviceinriktad. Du jobbar gärna i team och utbyter kompetenser, men har inga problem att vara självgående i ditt arbete och ta egna initiativ.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
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• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
10018726