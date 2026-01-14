IT-säkerhetstekniker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-säkerhetstekniker som vill arbeta i en samhällsviktig myndighetsmiljö med fokus på drift och hantering av brandväggsmiljöer. Du blir en del av ett team som arbetar med orkestreringsverktyget Algosec och stöttar verksamheten i det dagliga arbetet kopplat till installation, konfigurering och drifthantering i brandväggsplattformar.
ArbetsuppgifterBistå teamet med drifthantering i brandväggsmiljöer med hjälp av Algosec
Medverka vid installation och konfigurering i brandväggsmiljöer
Säkerställa stabil och säker drift i en verksamhetskritisk miljö
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet som nätverkstekniker
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som IT-säkerhetsspecialist
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete på en offentlig myndighet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av uppdrag inom rättsväsendetSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052111-1789769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9684754