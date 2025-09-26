IT-säkerhetsspecialist
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utbetalningsmyndigheten i Stockholm
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Du får vara med och forma en verksamhet som både förhindrar välfärdsbrott och ansvarar för ett robust system för statens välfärdsutbetalningar som även ska fungera i kris och krig. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Tjänsten som it-säkerhetsspecialist är placerad vid CIO-staben som har det samlade ansvaret för myndighetens tjänstesamverkan och arkitektur inkl.
it-säkerhet. I denna spännande roll kommer du få arbeta med strategiska frågor samtidigt som du stödjer vår verksamhet på nära håll.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist kommer du bland annat stödja och följa upp säkerheten i vår interna systemutveckling och delta i vårt löpande samarbete med flera av Sveriges största myndigheter, där du säkerställer kravställning och uppföljning avseende leveranser till myndigheten. Tillsammans med vår säkerhetsstab kommer du även utforma den styrning och uppföljning inom it-säkerhet som myndigheten behöver för att genomföra uppdraget.
Vi söker dig som har
- akademisk utbildning inom It, exempelvis systemvetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- minst tre års relevant arbetslivserfarenhet avseende it-säkerhet / cybersäkerhet
- aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med it-system med höga krav på säkerhet
- praktisk arbetslivserfarenhet av implementering och utveckling av ledningssystem för informationssäkerhet
Det är meriterande om du även har
- erfarenhet av att utbilda i säker systemutveckling
- erfarenhet av IT-forensiskt arbete
- erfarenhet av att genomföra penetrationstest
- erfarenhet av it-säkerhetsarkitektur och/eller it-arkitektur
- erfarenhet av att utforma och följa upp styrning inom it-säkerhet
- certifiering inom it-säkerhet eller informationssäkerhet
- erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas i rollen som IT-säkerhetsspecialist på Utbetalningsmyndigheten är du självgående, stabil och tydlig. Du är även strukturerad, har god samarbetsförmåga och har en god helhetssyn.Övrig information
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning på sex månader. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Arbetsprov samt arbetspsykologiska tester kan bli aktuellt i urvalsprocessen.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef Andreas Herne på telefon 010-572 7501. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Martina Jansson (Saco-S) 010-3037653, Mattias Kollberg (Seko) 010-482 17 59 och Michael Ohlsson(ST) 010-5727512. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071) Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Kontakt
Andreas Herne, avdelningschef 010-5727501 Jobbnummer
9528798