IT-Säkerhetschef
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-17
Vill du leda och utveckla IT-säkerhetsarbetet i en verksamhet där robusthet, regelefterlevnad och förtroende är avgörande för Försvarsmaktens förmåga? Som IT-säkerhetschef vid FMLOG får du ett ansvarsfullt uppdrag att styra, kravställa och följa upp säkerhetskritiska IT-frågor i ett krigsförband under stark tillväxt. Rollen kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med verksamhetsnära samverkan i ett komplext säkerhetsläge.
Om enheten:
FMLOG stödjer krigsförband i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG har en bred kompetens med civil och militär expertis som bidrar till en hög leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Underrättelse- och säkerhetssektionen är en del av FMLOG Stab och utgör ett direkt stöd till Chefen FMLOG. Sektionens uppgift är att leda och samordna arbete rörande underrättelse- och säkerhetsfrågor inom FMLOG. Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare, samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar.
Du deltar i det dagliga arbetet och handlägger självständigt ärenden. Ansvarsområdet omfattar att ge stöd, rådgivning och vara kravställare i frågor som framförallt rör IT säkerhet. Arbetsuppgifterna innebär även att stödja hela FMLOG med utbildning, handledning och uppföljning.
Tjänsten kräver fortlöpande utbildning, deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv vilket gör att du tidvis bör tåla en hög arbetsbelastning och ha god förmåga att arbeta i grupp.
Tillsammans leder vi förbandets interna säkerhetstjänst.
• Gymnasieexamen samt högskolestudier inom IT
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT/IT-säkerhet
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens IT- och informationssystem avsedda för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
• Erfarenhet av IT ackrediteringsarbete
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av IT-säkerhet och informationssäkerhet inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet eller offentliga sektorn
• Kunskap om Försvarsmakten
• Erfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av internationellt arbeteDina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i denna roll behöver ha en pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya komplexa arbetsuppgifter och har en hög integritet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten
• Arbetsort: Stockholm
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HR Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef på Säkerhetssektionen Johan Holmqvist.
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Britt Steen
• OFR/O: Bengt Rainer
Samtliga ovan nås via växeln 010 825 10 00.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 januari 2025. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas, i fältet för personligt brev skriv istället för att infoga brev, enligt instruktion.
I fältet vill vi att du beskriver vilka områden och uppgifter inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen du har arbetat med och vilka områden du är särskilt intresserad av. Vi vill också att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
