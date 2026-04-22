IT-projektledare inom digital infrastruktur
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet där flera centrala IT-tjänster utvecklas samtidigt för att skapa bättre stöd till många användare i en stor kommunal organisation. Uppdraget spänner över tre områden med tydlig verksamhetspåverkan: hantering av iPads för politiker, etablering av ett centraliserat tillgångsregister och utveckling av certifikathantering utifrån förändrade regelverk.
Du får en nyckelroll i att driva initiativ som kombinerar teknik, styrning, logistik och samverkan. Arbetet omfattar både vidareutveckling av befintliga lösningar och införande av nya arbetssätt, processer och strukturer. Du verkar nära projektägare, styrgrupp och flera delar av organisationen, i en miljö där beroenden, många intressenter och stora användarvolymer ställer höga krav på struktur och framdrift.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar att skapa ordning och långsiktiga lösningar i en komplex IT-miljö där ditt arbete får tydlig effekt för många användare.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder, samordnar, följer upp och rapporterar projekt inom digital infrastruktur.
Du tar fram projektdirektiv och projektplaner samt driver arbetet framåt tillsammans med projektägare och styrgrupp.
Du projektleder vidareutvecklingen av lösningen för politikernas iPads, inklusive ett hållbart koncept för livscykel, logistik och administration.
Du planerar och genomför insamling av befintliga enheter samt koordinering och utlämning av nya iPads med fokus på effektivitet, spårbarhet och god användarupplevelse.
Du leder införandet av ett centraliserat tillgångsregister och skapar struktur mellan tjänster, tillgångar, behörighetsgrupper och leverantörer.
Du driver arbete kopplat till datamodeller, behörighetshantering, grupptilldelning och integrationer mellan verksamhetssystem och register.
Du leder utvecklingen av certifikathantering, inklusive automatisering av certifikatförnyelse, styrning för utfärdande och pilotimplementation för utvalda tjänster och domäner.
Du säkerställer att leveranser sker enligt tillämpliga lagar, standarder och riktlinjer samt bidrar i införande och utbildning av berörda delar av organisationen.
KravDokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt som projektledare.
Erfarenhet av relevant projektmetodik, exempelvis PPS eller Prince2.
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom utrullning och logistik för stora volymer av klienter.
Dokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt som omfattar datamodeller, behörighetshantering (IAM) och integrationer.
Praktisk erfarenhet av att arbeta enligt ITSM och ITIL i projektmiljö.
Dokumenterad erfarenhet från kommunal verksamhet eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med många användare.
Du är strukturerad, målinriktad och trygg i att samarbeta med många intressenter.
Du kommunicerar väl i tal och skrift och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7617709-1961588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG
9870536