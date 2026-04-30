IT-projektledare
Kustbevakningen / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-04-30
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kustbevakningen i Karlskrona
, Oskarshamn
, Malmö
, Västervik
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-04-30Beskrivning
Vill du använda din tekniska kompetens till något som verkligen gör skillnad? Hos Kustbevakningen är IT en avgörande möjliggörare för att rädda liv, skydda miljön och stärka Sveriges säkerhet till sjöss.
Kustbevakningens IT-avdelning finns i Karlskrona, Stockholm, Göteborg och Malmö. Här utvecklar och förvaltar vi system som används i hela myndigheten - från operativa insatser ute till havs till administrativa stödfunktioner. Våra lösningar behöver vara robusta, säkra och alltid tillgängliga. När våra system fungerar, fungerar också verksamheten.
Vi befinner oss i en spännande och intensiv digital utvecklingsresa. Omvärlden förändras snabbt och kraven på att utveckla nytt systemstöd och robust IT-infrastruktur är höga. IT-avdelningen är organiserad i fyra enheter: klient och support, IT-infrastruktur, IT-säkerhet samt applikationsutveckling och IT-stöd.
Nu söker vi dig som vill bidra i rollen som IT-projektledare inom enheten för applikationsutveckling och IT-stöd.Dina arbetsuppgifter
Som IT-projektledare hos Kustbevakningen har du en viktig roll för att leda utveckling av olika typer av IT-projekt för hela IT-avdelningen.
Som projektledare leder du förstudier och IT-projekt med bredd och variation från delprojekt för införande av nytt system till förändring av delar inom IT-infrastrukturen eller avgränsande IT-aktiviteter. I projektteamen ingår roller som IT-arkitekter, tekniska systemägare, IT-tekniker, IT-säkerhetsspecialister och förvaltningsledare.
I arbetsuppgifterna innebär att självständigt planera, organisera och genomföra IT-projekt. Där det ingår att Identifiera och hantera risker, avvikelser, förändringar och beroenden. Rollen innebär även samordning och kommunikation med externa och interna resurser i olika delar av organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom för anställningen relevant område eller annan utbildning och/eller med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst tre års erfarenhet och aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare för IT-projekt och mycket god kunskap av att leda komplexa IT-projekt och aktiviteter med teknisk inriktning.
Som IT-projektledare behöver du kunskap om och erfarenhet av kravhantering, projektledningsmodeller och kunskap om metoder för att dokumentera dessa. Samt teknisk förståelse och vana att föra dialog med tekniska roller.
Det meriterande att du har erfarenhet av dialog med leverantörer och av upphandlingsarbete.
I rollen som projektledare behöver du kunna arbeta självständig, vara lösningsorienterad och ha förmåga att skapa struktur i komplexa sammanhang. Det är även viktigt att ha förmåga att skapa förtroende, ha mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga med projektmedlemmar och andra intressenter.
Du behöver goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsort är Karlskrona. Tjänsten är på plats, med begränsade möjligheter till distansarbete.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser.
I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Bastionsgatan 18
)
371 23 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens 0776-707000
9884321