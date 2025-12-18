IT-montör med C-kort
HRZ Nordic AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-12-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HRZ Nordic AB i Örebro
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
nu söker vi ny arbetskamrat
Tjänsten innebär att vi levererar och monterar samt bortforslar olika It-utrusning hos våra kunder.
Du som söker denna tjänst har troligen någon form av motsvarande erfarenhet. Det förekommer tung lyft ibland, då förväntar vi oss att du klarar av fysiska arbetsuppgifter. Du gillar att jobba i högt tempo samtidigt som du är mycket noggrann och kvalitetsmedveten. Du har också lätt för att samarbeta eftersom du kan komma att jobba tillsammans med andra i teamet. Att du har rätt inställning till arbete ser vi som en självklarhet
Denna tjänst omfattar även lager arbete.
Vi jobbar oftast på ett säkerhetsklassade områden så det krävs att våra anställda innehar ett rent belastningsregister
krav:
C-körkort
Giltigt YKB
bra kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: jobb.0216@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRZ Nordic AB
(org.nr 559214-6384) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hrz Nordic AB Jobbnummer
9654025