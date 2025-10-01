IT-konsult inom Microsoft 365 till Dizparc
2025-10-01
Vill du vara en del av ett kunnigt och engagerat team där du får arbeta nära både kunder och kollegor? Är du även en problemlösare som trivs lika bra i dialog med användare som i djupet av en konfiguration? Då kan du vara vår nya IT-konsult på Dizparc Linköping!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Dizparc.Om företaget
Dizparc Linköping är en kunskapsdriven och tekniskt nyfiken verksamhet där vi kombinerar affärssystem, IT-tjänster och innovation. Ända sedan Dizparc såg dagens ljus har vår resa varit målet. Vare sig det gäller resan mot att erbjuda marknadens vassaste digitala lösningar, en riktigt grym kundupplevelse, en arbetsplats att längta till eller en inkörsport till entreprenörsdrömmen.
Vi är ett prestigelöst, nyfiket och växande bolag med stark lokal förankring i Östergötland. Hos oss får du:
Ett härligt team som hjälper varandra och har kul ihop
Frihet under ansvar - och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka både din vardag och vår gemensamma resa
Ett brett spann av uppdrag, kunder och tekniska utmaningar Dina arbetsuppgifter
Som IT-konsult i vårt teknikteam blir du en viktig del av våra kunders digitala resa. Du kommer arbeta brett med modern IT-infrastruktur, säkerhet och klienthantering men också vara en rådgivande partner som bygger förtroende och långsiktiga relationer.
Vi söker dig som är tekniskt stark, men också driven, utåtriktad och nyfiken. Du gillar att ta ansvar, ser möjligheter och är inte rädd för att ta dialogen direkt med kunden.
Exempel på arbetsområden:
Programvarudistribution och klienthantering via Intune
Hantering av Microsoft 365-plattformen och dess säkerhetsfunktioner
Felsökning, teknisk support och proaktiv problemlösning
Scripting för effektivisering och automation
Endpoint Security och modern säkerhetsinfrastruktur
Hantera molnbaserade arbetsmiljöer hos våra kunder
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet inom Microsoft-miljöer (365, Intune, MECM, Azure)
B-körkort - vi gillar att träffa våra kunder på plats
En kommunikativ och relationsskapande sida
Nyfikenhet på nya tekniker och ständig förbättring
Meriterande med erfarenhet från konsultrollen eller driftmiljöer
Vi tror att du har några års erfarenhet som tekniker eller IT-konsult, gärna i en kundnära roll. Du tycker om att lösa problem, förbättra, automatisera - men också att lyssna, förstå behov och skapa förtroende.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Attorpsgatan 5B, 582 73 Linköping Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
