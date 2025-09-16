IT-Konsult
2025-09-16
Välkommen till MRC Bemanning- bemanning och konsultlösningar för framtiden
Vi är ett bemannings- och konsultföretag som arbetar brett över flera branscher. Vår drivkraft är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, oavsett om det handlar om teknik, administration, ekonomi, logistik eller andra områden.
Vad vi gör
Vi hjälper företag och organisationer att hitta den kompetens de behöver för att växa - samtidigt som vi erbjuder våra konsulter spännande uppdrag som utvecklar både karriären och individen. Hos oss kan du arbeta i olika roller och branscher, allt beroende på din erfarenhet och vad du själv vill satsa på framåt.
Vår kultur
Hos oss är du aldrig "bara" en konsult. Du blir en del av ett nätverk där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och där din personliga resa är minst lika viktig som din yrkesroll. Vi tror på öppenhet, gemenskap och att bygga långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare.
Varför välja oss?
Trygga anställningar med kollektivavtal
Uppdrag i flera olika branscher - du väljer vägen framåt
Möjlighet till kompetensutveckling och nya karriärvägar
Ett personligt bemötande - vi ser dig och dina mål
Vi på MRC Bemanning letar efter passionerade IT-konsulter som vill vara med och göra skillnad - både för våra kunder och för varandra.
Vad du kommer att göra
Som IT-konsult hos oss får du arbeta med uppdrag som matchar just din kompetens och dina intressen. Det kan handla om:
• Systemutveckling och programmering
• Cloud-lösningar (Azure, AWS, Google Cloud)
• IT-säkerhet och infrastruktur
• Projektledning och kravställning
Det viktiga för oss är inte exakt vad du gjort tidigare, utan vart du vill utvecklas framåt.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som älskar IT och vill använda din kunskap för att skapa värde för våra kunder. Du gillar problemlösning, är nyfiken på ny teknik och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Vi tror att du har några års erfarenhet inom IT, men det viktigaste är din passion, ditt driv och viljan att växa i konsultrollen.
Vad du får hos oss
Spännande och varierande uppdrag hos intressanta kunder
En arbetsplats med högt i tak, öppen kommunikation och härliga kollegor
Lön som speglar din erfarenhet
Har du frågor? Hör av dig till Fredrik Steveling på mail, fredrik@mrcbemanning.se
- vi berättar gärna mer om rollen och oss som arbetsgivare.
