IT-infrastrukturtekniker inom IT-mobilitet
Region Sörmland / Supportteknikerjobb / Nyköping Visa alla supportteknikerjobb i Nyköping
2025-08-15
Region Sörmland IT, Nyköping eller Eskilstuna
Vi söker en IT-infrastrukturtekniker inom IT-mobilitet till Region Sörmland IT!
Vill du vara med och forma framtidens digitala arbetsplats inom Region Sörmland?
Vill du ansvara för att säkerställa att mobiltelefoner, surfplattor och tillhörande applikationer fungerar sömlöst, säkert och verksamhetsanpassat. Arbeta i en miljö där tillgänglighet, informationssäkerhet och användarvänlighet är avgörande för att stödja samhällsviktiga funktioner.
Då kan du vara den vi söker!
Region Sörmland IT består av cirka 150 medarbetare fördelade på tre orter: Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Vi är huvudleverantör av IT-tjänster till hela regionen och levererar kompletta lösningar inom systemutveckling, arkitektur, projektledning, förvaltningsstyrning, test, drift, infrastruktur, telefoni och mycket mer. Vårt uppdrag är att stödja verksamheten med moderna, säkra och användarvänliga IT-lösningar.
Om rollen
Som IT-infrastrukturtekniker och uppdragsledare inom området digital klientplattform gällande IT-mobilitet ansvarar du för att driva och utveckla Region Sörmlands mobila IT-lösningar.
Du arbetar och ansvarar för att skapa en sömlös och säker användarupplevelse för mobiltelefoner, surfplattor och tillhörande applikationer.
Ditt uppdrag är att säkerställa att våra ca 10 000 användare har tillgång till moderna, stabila och effektiva mobila IT-verktyg - oavsett var de befinner sig på arbetsplatsen.
Hos oss erbjuds ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta med möjlighet att påverka och utveckla framtidens mobila IT-arbetsmiljö för Region Sörmland.
Du får kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor samt möjlighet till flexibel arbetstid. Arbetsuppgifter
• Förvaltning och utveckling av mobila enheter och tillhörande infrastruktur inom stordriftsmiljö
• Uppdragsleda och samordna utvecklingsuppdrag inom IT-mobilitet för Region Sörmland
• Hantera och vidareutveckla MDM-lösningar tex. Intune på avancerad nivå.
• Komplex Linje 3-support av mobila enheter iOS/Android och tillhörande applikationer
• Säkerställa tillhörande enheters nätverksfunktioner som Wi-Fi, DECT och mobildata/molnbaserade funktioner
• Säkerställa rätt IT-säkerhet kopplat till mobilitet
• Dokumentation och förbättring av rutiner och processer.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad hög kunskap/expertkunskaper inom området mobilitet, MDM och IT-säkerhet i större IT-miljöer
• Minst 3-5 års erfarenhet av arbete med mobila enheter och dess funktioner i större organisationer, offentlig sektor
• Erfarenhet och drivkraft att utveckla och implementera nya IT-tjänster utifrån verksamhetsbehov
• Djup teknisk förståelse för IT-mobilitet och tillhörande nätverk, autentisering, applikationsdistribution och IT-säkerhets principer
• Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL och PM3 är meriterande
• Körkort B
• Goda svenska språkkunskaper, kunna kommunicera och läsa i arbetsrelaterade sammanhang utan problem, inklusive kundkontakt, interna möten och rapportering.
För att passa i rollen
• Taktisk och lösningsorienterad
• Trygg, självgående och initiativtagande
• Strukturerad och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga och kommunikativ.
Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Eskilstuna eller Nyköping.
Placeringen är på plats men möjlighet till flexibelt arbete finns, i samråd med chef kan du jobba på distans vid tillfällen då arbetet tillåter.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Arbetsplatsteknik Sebastian Andersson och
Fackliga företrädare söks via Region Sörmlands kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
