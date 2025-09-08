IT-controller till Marinstabens M6 Sambandsplaneringssektion
2025-09-08
Vill du möta utmaningen i omvärldsläget tillsammans med oss på Marinstaben M6? Vi söker dig som vill bidra till marinens ledningsförmåga och lägesuppfattning, samt bidra till att fortsätta utveckla avdelningen som en effektiv och attraktiv arbetsplats i marinen.
Om enheten
Marinstabens M6 Sambandsplaneringssektion ansvarar för att vidmakthålla och ge marinledningen en korrekt och aktuell bild av ledningsförmågan i marinen avseende samband och ledningssystem, samt ansvara för utveckling och planering av densamma. Arbetet innefattar bland annat ansvar för och ledning av marinens beställningar från FM TIS och kontroll av leverans av utförda arbeten. Arbetet kommer också att förändras under tiden, då en av de viktigaste arbetsuppgifterna kommer att vara att säkerställa bibehållen förmåga och leverans till marinen under genomförandet av strukturutredningens förslag avseende omorganisation av FM TIS. Strukturutredningens förslag avses implementeras till årsskiftet. Det innebär att du kommer ha stora möjligheter att få vara med och forma arbetet både på kort och lång sikt. I tjänsten förekommer tjänsteresor inom Sverige, utrikes och oregelbundna arbetstider.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vill du bidra till marinens ledningsförmåga och lägesuppfattning, och dessutom vill utvecklas i din roll med mycket eget ansvar så är detta ett jobb för dig! Komplexiteten i den moderna hotbilden ökar, och genom att cybermiljön återfinns inom samtliga arenor ställs det särskilda krav på att förstå och bidra till utvecklingen av marinens cyberförsvarsförmåga och signalskydd. Som IT-controller så får du en framträdande roll i den fortsatta utvecklingen av marinen och marinstaben, framförallt vad avser omhändertagandet av strukturutredningens förändringar utan nedgång i leverans under tiden. Vi står inför flera förändringar inom området där ett medlemskap i Nato kommer bidra till förändrade metoder och systematik, även inom ramen för arbetet med signalskydd, IT-säkerhet och cyberförsvar. Du kommer ansvara för att dokumentera, utveckla, följa upp och delvis styra marinens krav på och behov av drift- och förvaltningsorganisationer. Du arbetar i flera tidstempon - med såväl mångåriga projekt som direkta åtgärder.
Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förmåga att utrycka dig på engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi ser att du trivs med att arbeta i ett arbetslag och därav har en stor förmåga till samarbete och trivs med det. Du har hög ansvarsglädje och trivs under frihet och ansvar inom givna gränser. Du uppskattar att få ta dig an nya uppgifter och förstår vikten av en given tidpunkt. Vi ser att du har en hög känsla för noggrannhet. Du har en hög inlärningsförmåga och flexibilitet, då övnings- och insatsmiljön är dynamisk, samtidigt som delar av verksamheten är detaljerat styrd genom regelverk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kompetens inom IT-säkerhet och logganalys, skall styrkas med utbildningsintyg och/eller referenser
• Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) omfattande minst 9 månaders utbildningstid
• Bred kompetens inom säkerhetsskyddsområdet i allmänhet och IT- och informationssäkerhet i synnerhet
• B-Körkort
• Signalskyddsbehörigheter, främst inom IP-kryptohantering
• Erfarenhet från arbete som Chef med personalansvar, helst inom myndighet
• Militär befattningsutbildning med inriktning mot ledningssystem, systemteknik, signalskydd eller samband
• Civil utbildning eller kompetens med inriktning mot ledningssystem, systemteknik, signalskydd eller samband
• Erfarenhet av arbete i militär verksamhet på högre taktisk eller operativ nivå
• Erfarenhet av ITILs SLMprocess
• Erfarenhet av FMTIS produktionsledning
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens skyddade system
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och entiteter inom signalskydd och cyberförsvarÖvrig information
Anställningsformen är tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad är heltid.
Arbetsorten är Haninge/Muskö.
Civil befattning.
Tillträdesdatum, så snart som möjligt.
Upplysningar om befattningen
Välkommen att kontakta Erik Dahlström.
Information om rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta Magnus Olsson.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zackrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson
Samtliga ovanstående nås via FM växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
