IT-assistent
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2026-06-23
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Ludvigborgsskolan
Ludvigsborsskolan är en högstadieskola som omfattar åk 7–9, anpassad grundskola åk 7–9 samt en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum tillstånd. Undervisningen och skolans arbete präglas av delaktighet och inflytande. Vi möter eleverna utifrån förväntningen att alla elever kan lyckas.
Vi söker nu en IT-assistent till Ludvigsborgsskolan.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som IT-assistent är du verksamheternas stöd för IT-frågor. Du är verksamheternas representant i frågor gällande IT och deltar på samordningsmöten med övriga representanter inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunens IT-avdelning. Du arbetar med supportärenden avseende personal- och elevdatorer, skrivare, projektorer, ljudsystem och övrig kringutrustning.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Felsökning och enklare reparationer
• Stöd till verksamheternas personal och elever
• Regelbunden översyn och viss installation av verksamheternas tekniska utrustning
• Beställning av IT-utrustning och licenshantering
• Administrering av konton
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning inom IT, har ett stort datorintresse samt goda kunskaper inom IT. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom likartade arbetsområden.
Du har också god kännedom om följande områden:
• Windows 10
• Office 365
• Google classroom
• Chromebook och PC
• Ipads och Apples produkter
Som person tycker du om att ta ansvar, har en hög grad av personlig mognad och är serviceinriktad. Du tycker om IT-frågor, är lösningsfokuserad och stresstålig. Du har förmågan att vara kreativ och hitta lösningar på oförutsedda problem och tar stort ansvar för att verksamheternas IT-utrustning fungerar. På skolan arbetar vi tillsammans för att lösa vår uppgift. För dig går laget framför jaget.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi tillämpar löpande intervjuer under ansökningstiden så ansök redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 122-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
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593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Daniela Meceva-Larsen Biträdande rektor daniela.meceva-larsen@vastervik.se 010-355 36 05 Jobbnummer
9974956