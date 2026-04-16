IT-arkitekt till Kammarkollegiet
2026-04-16
Har du flerårig erfarenhet av att jobba med IT-arkitektur? Vi kan då erbjuda dig en bred tjänst med stor möjlighet att själv påverka rollen, i en trevlig arbetsgrupp med högt engagemang och prestigelöshet!
Kammarkollegiets IT-enhet består av 14 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för all operativ IT-verksamhet. Enheten tillhandahåller tjänster inom förvaltningsledning, drift och support för en bred kärnverksamhet med många olika uppdrag inom kapitalförvaltning, upphandling, juridisk byrå för statsförvaltningen och mycket mer!
Nu utökar vi enheten med en ny medarbetare som kommer ha ansvar för myndighetens IT-arkitektur. Rollen innebär att du är tongivande i vårt arbete med IT-arkitektur och bidrar med ett strategiskt helhetstänk kring IT-lösningar - en roll där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till att vår IT-leverans fortsätter hålla hög kvalitet och möter framtidens krav.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt arbetar du med den tekniska utvecklingen och förvaltningen av Kammarkollegiets IT-miljö. I rollen tar du fram och ansvarar för leverabler såsom systemkartor, arkitekturbeskrivningar (SAD) och styrande arkitekturprinciper inom området. Du bidrar med ett strategiskt helhetsperspektiv och arbetar fram lösningar och krav som möter myndighetens behov.
Du deltar i, och leder vid behov, projekt och uppdrag inom myndigheten med tydligt arkitekturfokus. Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamheten och IT-enheten, där du översätter verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Hos oss får du en bred och varierad tjänst med möjlighet att arbeta inom många olika områden. Du blir en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra och gärna tar sig an nya och utvecklande utmaningar.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
minst 5 års aktuell erfarenhet i roll som IT-arkitekt eller motsvarande roll inom arkitektur
goda kunskaper kring design av integrationslösningar och gränssnittsarkitektur (API, meddelandemönster)
erfarenhet av att ta fram och dokumentera arkitektur, exempelvis systemkartor, arkitekturbeskrivningar och principer
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
utbildning inom IT-arkitektur (t.ex. TOGAF, SAFe Architect, CITA)
bred kunskap inom IT-säkerhet
erfarenhet av att leda förändringsuppdrag med arkitekturfokus
relevant arbete i offentlig verksamhetDina personliga egenskaper
För att passa i rollen hos oss bör du ha ett stort engagemang och en vilja att förbättra och utveckla Kammarkollegiets IT-miljö. Du har god samarbetsförmåga, men trivs även med att arbeta självständigt och lösa problem på egen hand. Du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och har samtidigt ett flexibelt förhållningssätt där du lätt kan ställa om inför ändrade omständigheter.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att ha kontakt med såväl leverantörer som kunder. Då vi är en mindre arbetsgrupp hjälper vi varandra på ett prestigelöst sätt och räds inte för att ta på oss nya arbetsuppgifter och uppdrag.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i fina aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026.Kontakt
Kjell Franzén, IT-chef, mailto:kjell.franzen@kammarkollegiet.se
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mailto:mia.andric.rysen@kammarkollegiet.seFacklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, mailto:karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, mailto:lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
