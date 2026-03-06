IT-arkitekt
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Stockholm
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Vi söker nu erfarna IT-arkitekter som vill ta ansvar för design och implementering av säkra, skalbara och verksamhetsanpassade lösningar hos våra kunder. Hos oss får du möjligheten att driva digitala transformationer och arbeta i gränssnittet mellan teknik och verksamhet - där dina beslut verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som IT-arkitekt arbetar du i gränssnittet mellan teknik och verksamhet. Du ansvarar för att definiera och implementera arkitekturstrategier som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, prestanda och regelefterlevnad.
Du samarbetar nära kunder, utvecklingsteam och projektledare för att säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och verksamhetsanpassade. Rollen ger bred insyn i både tekniska och affärsmässiga aspekter av projekt, och möjligheten att bidra till långsiktig IT-strategi.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Designa och utveckla säker, skalbar och verksamhetsanpassad IT-arkitektur.
• Analysera affärsbehov och översätta dem till tekniska lösningar.
• Utarbeta riktlinjer, modeller och dokumentation för arkitektur.
• Säkerställa integration och samverkan mellan applikationer och plattformar.
• Stötta utvecklingsteam och projektledare genom hela systemets livscykel.
• Bidra med teknisk rådgivning och omvärldsbevakning för långsiktig IT-strategi.
• Säkerställa att lösningar uppfyller krav på säkerhet, tillgänglighet och efterlevnad.
• Genomföra leverantörsdialoger och ta fram beslutsunderlag.Kvalifikationer
Skallkrav
• Erfarenhet som IT-arkitekt, gärna i reglerade eller säkerhetsklassade miljöer
• Erfarenhet av on-prem, hybridmoln och publika molntjänster (Azure, AWS, Google Cloud).
• Kunskap om infrastruktur- och säkerhetsarkitektur.
• Förmåga att kommunicera tekniska lösningar till både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
• Erfarenhet av SAFe.
• Goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av arkitektur i högsäkerhetsmiljöer.
• Certifieringar som TOGAF, Azure/AWS Solutions Architect eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
• Strategisk och trygg i beslutsfattande med stark teknisk förankring.
• Kommunikativ och pedagogisk - kan förklara komplexa lösningar på ett enkelt sätt.
• Van att leda och ta ansvar i teamleveranser.
• Analytisk, lösningsorienterad och van att navigera i komplexa regelverk.
Hos Infinity IT Consulting blir du en del av ett företag med hjärta, högt engagemang och stark laganda. Vi erbjuder intressanta uppdrag, kompetensutveckling och möjlighet att påverka både kunder och organisation.
Skicka din ansökan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor kontakta Klara Olsson, klara.olsson@infinityitc.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9783159