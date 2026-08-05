IT-ansvarig
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2026-08-05
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Press Kogyo - en framtidsindustri
Press Kogyo är en framgångsrik industri med japanska storsatsande ägare. Vi arbetar med plåt med en tjocklek mellan 1,5 till 18 millimeter
Vår ägare är den världsomspännande japanska koncernen Press Kogyo, en av Japans största underleverantörer, med fabriker i Japan, Thailand, USA, Kina, Indonesien och Oskarshamn. Vi är en komplett legoleverantör av plåtdetaljer, anpassad för små, medel och stora serier.
I Oskarshamn är vi ca 170 anställda och omsätter ca 580 miljoner.
Om jobbet
Vill du vara med och utveckla och underhålla digitala arbetssätt i vår verksamhet?
Vi söker nu en IT-ansvarig
Vi söker en strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad IT-ansvarig som vill bidra till att våra IT-stöd är säkra, ändamålsenliga och skapar nytta och stöd för vårt företag.
Om rollen
Som IT-ansvarig får du en central roll med verksamhetsstöd, drift, IT och externa leverantörer. Du fungerar som en viktig länk mellan våra interna behov och de IT-lösningar som krävs för att verksamheten ska fungera effektivt, säkert och långsiktigt.
I rollen ansvarar du för att förvalta, samordna, utveckla och följa upp verksamhetens IT-relaterade behov. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa att IT-stöden fungerar, utvecklas och följer gällande krav. Rollen omfattar införanden av nya system och arbetssätt samt arbete med informationssäkerhet
Som IT-ansvarig kommer du bland annat även att följa upp leveranser, avtal och tjänstekvalitet, bidra i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd samt samordna behov av IT-utrustning och hårdvara gentemot verksamheten.
Personprofil
Vi söker dig som har
• eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
• erfarenhet av arbete med IT-system inom tillverkningsindustrin, främst EDI-kommunikation är meriterande.
• god förståelse för IT-system, integrationer, och digitala arbetssätt
• grundläggande kunskap om informationssäkerhet och dataskydd, exempelvis GDPR och NIS2
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
• erfarenhet av att jobba i affärssystem, särskilt meriterande om du har jobbat i Jeeves
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Lön enligt överenskommelse
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Andreas Wigren 070 697 1974 alt. jobb@presskogyo.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jobb@presskogyo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Press Kogyo Sweden AB
(org.nr 556076-9175)
Gröndalsvägen 19 (visa karta
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572 28 OSKARSHAMN Jobbnummer
10022380