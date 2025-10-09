IT Strateg
Avesta kommun, Kommunkansliet / Datajobb / Avesta Visa alla datajobb i Avesta
2025-10-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Kommunkansliet i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som IT-strateg arbetar du nära verksamheten med strategiskt stöd i IT- och digitaliseringsfrågor. Du har en nyckelroll i kommunens digitala utveckling där du sammanför verksamhetens behov med IT:s möjligheter att bidra till en bättre digital framtid. Du ansvarar för att leda och driva verksamhetens digitaliseringsgrupper, utveckla nya digitala tjänster och säkerställa att tekniska lösningar möter behoven hos våra invånare och verksamheter. Du har en beställarfunktion och en specialistroll i IT-relaterade upphandlingar. I rollen ingår även visst operativt stöd i IT-relaterade frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Vara verksamhetens stöd i IT-frågor
Leda och samordna digitaliseringsinitiativ och projekt inom kommunen
Utveckla och implementera digitala lösningar
Vara drivande i kommunens digitala transformation.
Driva prioriterade uppdrag och projekt.
Omvärldsbevaka och bidrar till att hålla kompetensnivån hög inom området.
Samarbeta och stödja kommunens olika verksamheter för att identifiera och främja digitala lösningar.
Vara en del av kommunens förändringsresa mot en attraktiv och modern organisation.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med digitalisering och/eller IT-strategiska frågor.
Vi söker dig som är nyfiken och har ett intresse för hur IT och digitalisering kan bidra till att hantera de utmaningar som finns inom kommunen idag och i framtiden. Det är en fördel om du redan har erfarenhet av att leda projekt samt att du vet vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Dina personliga egenskaper kommer vara av stor vikt. Du är en god samarbetspartner men som också planerar och organiserar dina arbetsuppgifter självständigt från start till mål. Du kan växla prestigelöst mellan det operativa och strategiska perspektivet.
Andra egenskaper som är viktiga är att vara kommunikativ samt att kunna skapa engagemang och förståelse för IT- och digitalisering som stöd i verksamhetsutveckling. Du blir länken mellan verksamheterna och IT. Med många kontaktytor både internt och externt blir det viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280199/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Kommunkansliet Kontakt
IT och digitaliseringschef
Henrik Oscarson henrik.oscarsson@avesta.se 0701469973 Jobbnummer
9548883