IT Specialist: On-site IT Services
Outokumpu Stainless AB / Supportteknikerjobb / Degerfors Visa alla supportteknikerjobb i Degerfors
2026-02-27
Är du redo att forma framtidens IT hos Outokumpu?
Outokumpu söker nu två IT-specialister till vår anläggning i Degerfors. Detta är en unik möjlighet att vara med och utveckla vår IT-infrastruktur i en global organisation.
Om rollen
Som IT-specialist: On-site Service är du IT:s representant på orten och en nyckelperson i att säkerställa smidig IT-drift på plats. Du blir en del av ett team som supportar hela verksamheten - från kontorsdatorer till mer komplexa produktionsmiljöer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Agera som en ambassadör och främja hela vårt IT-tjänsteutbud och lösningar.
Support till slutanvändare, både på plats och via fjärråtkomst.
Installation, konfiguration och uppdatering av IT-system och programvara.
Underhåll och support av IT-infrastruktur, inklusive datorer, servrar, mobila enheter och nätverksutrustning.
Enklare hantering av lokala nätverk och WLAN.
Livscykelhantering av IT-komponenter och reservdelar.
Säkerställande av att säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder följs.
Dokumentation och uppföljning i vårt ITSM-verktyg.
Aktivt bidrag till förbättring av våra IT-tjänster och lösningar.
Självkontroll för att säkerställa att hög kvalitet uppnås och upprätthålls i det dagliga arbetet, exempelvis att dokumentation hålls uppdaterad.
Du agerar som ambassadör för IT och bidrar till att utveckla vår serviceleverans och användarupplevelse.
Varför Outokumpu?
Väx med oss - Vi är dedikerade till att främja din professionella utveckling och stärka din kompetens inom IT.
Gör skillnad - Du spelar en nyckelroll i att förbättra vår IT-service och bidra till en stabil och modern IT-miljö.
Global miljö - Arbeta i en internationell organisation där IT är en central del av verksamheten.
Vem är du?
Din personlighet är viktig för oss. Du är serviceinriktad, relationsskapande och trivs i en miljö där ansvarstagande och struktur är centralt.
Vi ser gärna att du har:
Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av IT-infrastrukturer, support och utvecklingsuppgifter, meriterande inom industrisektorn eller stor organisation inom annan sektor.
Goda kunskaper inom Microsofts operativsystem, nätverk och kringutrustning.
B-körkort är ett krav.
Grundläggande färdigheter i felsökning och problemlösning.
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Ansökan: Skicka in din ansökan senast den 24 mars 2026 Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Rekryterande chef: Magnus Thur, Manager Custom Solutions IT på e-mail: magnus.thur@outokumpu.com
Rekryterare: Adis Martinovic, Talent Acquisition Partner på e-mail: adis.martinovic@outokumpu.com
