IT Solution Architect
NXT Interim Malmö AB / Datajobb / Malmö
2025-08-18
För kunds räkning söker vi nu en IT Solution Architect till avdelningen Special Purpose Environments. Är du en engagerad och lösningsorienterad person som vill vara med och designa och realisera IT-lösningar som skapar värde och efterlever regulatoriska krav? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som IT Solution Architect kommer du att arbeta med att analysera krav, designa lösningsförslag och säkerställa att IT-lösningar möter både verksamhetens behov och tekniska krav. Du blir en del av en kompetensgruppering med andra IT-arkitekter och Business Analysts där samarbete och utveckling står i fokus. Vi tror på "on the job training", vilket innebär att du får möjlighet att utvecklas i nära samarbete med drivna och talangfulla kollegor.
I rollen kombinerar du strategiskt tänkande med operativt arbete och ansvarar för att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjerna efterlevs. Du har också frihet att agera inom givna ramar för att lösa de utmaningar du ställs inför på bästa möjliga sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera krav och behovsbilder för IT-lösningar.
Designa lösningsförslag för infrastruktur ur olika aspekter.
Agera sakkunnig och stötta service managers/service owners.
Skapa beslutsunderlag för både affärsmässiga och tekniska beslut.
Säkerställa efterlevnad av krav, regler, lagar, processer, standarder och policies.
Dokumentera och presentera lösningar för olika målgrupper och i olika forum.Profil
Vi söker dig som:
Har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv.
Är en skicklig kommunikatör som kan förklara komplexa scenarion för olika målgrupper.
Är självgående, prestigelös och trivs med att arbeta i team där kunskap delas.
Har en bakgrund inom infrastrukturområdet och ett stort intresse för säkerhet.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av IT, gärna i en uttalad arkitektroll.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Fördjupad kunskap inom infrastrukturområdet, inklusive:
Erfarenhet av lösningar i egen regi/lokaler (On-premises).
Erfarenhet av hybrid- och molnlösningar.
Erfarenhet av större infrastrukturlösningar.
Meriterande:
Erfarenhet av tjänstedesign och IT-arkitektur på flera nivåer.
Erfarenhet av modellering.
Ytterligare information
Location: MalmöI rollen kan resor inom Sverige förekomma.Detta är en projektanställning hos NXT Interim Malmö AB. Vi tillämpar kollektivavtal. Detta är en konsultroll med placering i en försvarshemlig miljö, vilket ställer höga krav på säkerhet och integritet. Säkerhetsprövning är ett krav för denna tjänst, och du måste vara svensk medborgare för att kvalificera dig.
Kunden erbjuder
För kunds räkning erbjuder vi en dynamisk och innovativ arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din expertis. Här får du arbeta med spännande projekt och lösningar som gör skillnad för verksamheten.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Jonas Morin jonas.morin@nxtinterim.se Jobbnummer
