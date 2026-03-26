IT Infrastructure Technician
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Supportteknikerjobb / Värnamo Visa alla supportteknikerjobb i Värnamo
2026-03-26
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig problemlösare med passion för IT och vill arbeta i en högteknologisk och internationell miljö? På Vibracoustic får du möjligheten att bli en nyckelspelare i en global koncern där innovation, kvalitet och teknisk spetskompetens är centrala delar av vår framgång.
Om rollen
Som IT Infrastructure Technician på Vibracoustic välkomnas du in i en modern och internationell miljö där avancerad teknik och automationslösningar är en självklar del av vardagen. I denna roll blir du en del av vårt globala IT-team och ansvarar för IT-driften för vår enhet i Forsheda. Du får tillgång till ett brett internationellt nätverk av IT-kollegor och specialister runt om i världen, vilket ger en stimulerande kombination av lokalt ansvar och globala kontaktytor.
Din huvuduppgift blir att ansvara för och stötta vår IT-infrastruktur, vilket omfattar nätverk, servrar, datorer, skrivare, programvara och telefoni. Rollen är bred och kombinerar arbete med både hård- och mjukvara. Du säkerställer att våra lokala processer följer koncernens centrala IT-principer och riktlinjer, som ligger i teknikens framkant.
Du arbetar nära verksamheten och fungerar som rådgivare, problemlösare och teknisk expert i gränslandet mellan 1:st line- och 2:nd line support - med fokus på att skapa stabilitet, utveckling och hög kundnöjdhet inom IT-leveransen.
Din primära arbetsplats är på Vibracoustic i Sverige, med resor till andra koncernenheter inom Europa vid behov och intresse. Rollen erbjuder möjlighet till distansarbete några dagar i veckan, men eftersom IT är en kritisk del av vår produktion värdesätter vi också närvaro på plats för att skapa snabba lösningar och starka relationer. Du rapporterar till Manager IT Infrastructure Technology Europe.Publiceringsdatum2026-03-26Profil
Du är en driven och kunnig IT-specialist som kombinerar teknisk kompetens med en stark förståelse för verksamhetens behov. Med eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet i ryggen har du byggt upp en stabil grund inom IT-infrastruktur och trivs i en roll där du får vara både rådgivare och problemlösare. Med din tekniska bredd blir du snabbt en nyckelperson i teamet. Goda kunskaper inom nätverk, Microsoft-miljöer och IT-säkerhet är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Du är van att analysera komplexa problem, och du driver snabbt och strukturerat fram lösningar som skapar nytta för både användare och verksamhet. Med din kommunikativa förmåga tar du en naturlig roll som bollplank i tekniska frågor, och du navigerar smidigt i internationella och dynamiska miljöer. Du uttrycker dig obehindrat på engelska och svenska.
Som person är du proaktiv, ansvarstagande och trygg i din roll. Du uppskattar samarbete och delar gärna med dig av din kompetens - samtidigt som du utan problem tar egna initiativ och driver ditt arbete självständigt. Helt enkelt någon som skapar förtroende, bygger stabilitet och lyfter IT-leveransen till nästa nivå.
Vi erbjuder
Hos Vibracoustic får du en bred och utvecklande roll i en internationellt ledande koncern där teknik, innovation och laganda står i centrum. Den svenska verksamheten präglas av ett nära samarbetsklimat, korta beslutsvägar och en kultur där vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Samtidigt får du stora möjligheter att arbeta i globala projekt och dra nytta av koncernens starka IT-organisation.
Vi är stolta över vår produktion och våra tekniska lösningar, och IT utgör en avgörande del av vår framgång. Här får du möjlighet att påverka vår fortsatta digitala utveckling och bidra till stabila, moderna och effektiva system som stödjer vår tillverkning. Rollen innebär stort förtroende, frihet under ansvar och goda möjligheter att växa - både professionellt och personligt.Så ansöker du
Låter det som rätt utmaning för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar Vibracoustic med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Magnus Ryberg, 0702-71 69 77.
Om Vibracoustic
Vibracoustic är en ledande global NVH-expert inom fordonsindustrin, och tillhandahåller skräddarsydda lösningar som tillför komfort och stöder effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Dess expertis sträcker sig över hela produktlivscykeln, för alla fordonssystem samt att dess breda produktsortiment gör det möjligt för Vibracoustic att lösa aktuella och framtida NVH-utmaningar inom alla fordonssegment. Med cirka 12 000 medarbetare på 41 produktions- och teknikanläggningar i 19 länder, kan Vibracoustic betjäna alla större fordonstillverkare. Under 2025 omsatte Vibracoustic totalt 2,5 miljarder euro. För ytterligare information, besök www.vibracoustic.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7458538-1916009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9822293