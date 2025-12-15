IT Generalist med fokus inom nätverk
Camai Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camai Consulting AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett inom IT och samtidigt ha nätverk som ditt främsta specialistområde? Hos QD söker vi nu en IT Generalist med fokus inom nätverk och som vill vara med och utveckla stabila, säkra och långsiktiga IT-miljöer.
Du får en varierad roll där du kombinerar daglig drift med teknisk utveckling och förbättringsarbete. Du har god överblick över IT-miljön men är också bekväm med att fördjupa dig i detaljer, oavsett om det gäller felsökning, analys eller design av nätverkslösningar.
Om rollenSom en del av vårt team arbetar du både operativt och strategiskt med IT-drift och infrastruktur. Vissa dagar handlar arbetet om att lösa konkreta nätverksutmaningar, andra om att planera förbättringar och framtida förändringar.
Du deltar även i större initiativ såsom migreringar och uppgraderingar av nätverksinfrastruktur. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom drift, system och säkerhet, i en miljö där kvalitet, struktur och långsiktighet står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Drift, felsökning och övervakning av nätverksmiljöer
Arbetemed routing, switching, brandväggar och VPN
Medverka i projekt kring uppgraderingar och migreringar
Föbättring och vidareutveckling av IT-miljöer
Samarbete kring hållbara och välfungerande lösningarKravprofil för detta jobb
Du har minst 3 års erfarenhet inom:
Routing/Switching i nätverksmiljöer
Brandväggar och VPN, exempelvis Juniper, Cisco eller Fortinet
Felsökning och övervakning av nätverk
Grundläggande nätverkssäkerhet och segmentering
Meritander om du har erfarenhet av:
Nätverksdesign och dokumentation
Windows server, t.ex. AD, PKI, RDS
Linuxmiljöer och backup-lösningar
Molntjänster såsom Azure, Entra, Microsoft 365 eller AWS
Som person trivs du i en varierad roll där du tar ansvar för både helhet och detaljer. Du uppskattar att arbeta nära såväl teknik som människor, värdesätter gott samarbete och sätter kvalitet före snabba lösningar. Med ett långsiktigt perspektiv vill du bidra till IT-miljöer som är stabila, genomtänkta och hållbara över tid.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), http://www.camai.se Arbetsplats
Camai Kontakt
Maria Legerius maria.legerius@camai.se 0735075317 Jobbnummer
9644362