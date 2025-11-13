IT Change & Release Manager
SCA Forest Products AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Är du nyfiken på oss så kan detta vara möjligheten för dig. Vi söker nu en IT Change & Release Manager med erfarenhet av affärssystem. Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Inom SCA pågår en affärssystemtransformation där vi inför SAP S/4HANA som koncerngemensamt affärssystem. I transformationsarbetet är rollen som IT Change & Release Manager vital.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för vår strategi kring förändring- och releasehantering inom området. Att löpande förbättra och automatisera processen är en viktig del av arbetet. Du säkerställer effektiva och stabila mjukvarureleaser som uppfyller kraven för spårbarhet. I rollen ingår att planera och koordinera releaseaktiviteter över flera team.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare och har god förmåga att samarbeta samt kommunicera med andra. Du gillar problemhantering och ser lösningar i ett större perspektiv. Du är naturligt strukturerad och har lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov.
För att passa in i rollen ser vi att du:
* har arbetslivserfarenhet från rollen som Change & Release Manager.
* har arbetat med SAP. Meriterande om du även arbetat med andra ERP-system.
* är välbekant med releaseplaneringsverktyg, gärna SAP Focused Build och Solution Manager.
* har god insikt i utvecklingsmetodik och agila metoder.
* har goda kunskaper i både svenska och engelska då bägge språk används i det dagliga arbetet.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Placeringsort för denna tjänst är i Sundsvall. Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten: Camilla Näslund, IT Chef Strategi- och verksamhetsutveckling, camilla.naslund@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen: Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
.
Fackliga företrädare är:
* Maria Jonsson, Unionen, maria.jonsson@sca.com
* Martin Holmvall, Akademikerföreningen, martin.holmvall@sca.com
Sista ansökningsdag 30/11. I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.
