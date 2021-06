Ishallsvaktmästare - Enköpings Kommun - Vaktmästarjobb i Enköping

Enköpings Kommun / Vaktmästarjobb / Enköping2021-07-01Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se 2021-07-01Som medarbetare på enheten Idrottsplatser & ishallar arbetar du främst med drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Denna tjänsten har dock mer inriktning på arbete i våra ishallar. Det är ditt ansvar att se till så att våra ishallar är i utmärkt skick så både egna samt besökande föreningar och övriga aktiva får uppleva hög kvalitet och få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och utöva sin idrott. God kontakt och hög servicegrad mot våra föreningar och besökande är en mycket viktigt del i ditt arbete.Arbetet är omväxlande och du förväntas kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Exempel på arbetsuppgifter är isvård t.ex. köra ismaskin och vid behov is-fräs alternativt slangspola, hålla rent och snyggt både i och utanför ishallarna, reparera och underhålla mål och annan utrustning. Under perioder kan det även bli aktuellt att hjälpa till på någon idrottsplats med klippning och kritning av fotbollsplaner eller underhåll av konstgräsplaner men detta är främst under sommaren när ishallarna har lågsäsong. I övrigt är det för vaktmästare alla förekommande arbetsuppgifter.Periodvis har arbetet ett högt tempo och kan vara både tungt och fysiskt krävande. Arbetstiden är schemalagd vilket innebär dag-, kvälls- och helgarbete men där emellan perioder med lite längre ledighet.Körkort B* - AvgörandeErfarenhet att framföra större maskiner, traktorer etc. - meriterande.Ismaskinförarutbildning - ViktigVana att framföra ismaskin är meriterande.Idrottsplatsvaktmästare - ViktigErfarenhet av arbete i ishall eller på idrottsplats alt. likvärdiga arbetsuppgifter är meriterande1.1 Självgående - AvgörandeDu är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar och driver ditt arbete självständigt.2.1 Serviceinriktad - AvgörandeDu är serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar.1.1 Flexibel - ViktigDu har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.2.1 Relationsskapande - ViktigDu är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.3.1 Strukturerad - ViktigDu har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-27 Eller efter överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Enköpings kommun5839958