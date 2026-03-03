Iqos Expert Helsingborg
WaveCrest Sweden AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-03-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WaveCrest Sweden AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi söker experter till vårt Swedish Match fältteam i Helsingborg
Swedish Match har tagit ett banbrytande beslut som kommer att förändra tobaksindustrin och revolutionera hur vi använder tobak i framtiden. Företaget introducerar en banbrytande rökfri produkt som värmer tobak i stället för att förbränna den. Nu söker vi dig som vill vara en del av denna spännande resa.
Har du en stark drivkraft att nå enastående resultat och bygga långsiktiga kundrelationer inom detaljhandeln? Då kan du vara den vi söker!
Din roll
Som expert på våra produkter representerar du Swedish Match gentemot konsumenter i utvalda butiker i ditt område. Rollen innebär ett helhjärtat ansvar där du dagligen är butikens kontaktperson för kunder som vill köpa eller veta mer om våra produkter inom kategorin Reducerad Risk Produkter (RRPs). Du är på plats för att leverera enastående kundservice genom rådgivning, vägledning och försäljning till både nya och befintliga användare. Arbetet är självständigt och kräver att du planerar och driver dina aktiviteter för att nå tydliga mål. Ditt geografiska arbetsområde innefattar Västerbotten med placering i Helsingborg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vara expert på plats inom en produktkategori som växer snabbt
Ha direkt kontakt med potentiella konsumenter som vill ha ett rökfritt alternativ, i enlighet med gällande lagstiftning
Bidra till god planering och prioritering för att nå uppsatta försäljningsmål
Följa upp och utvärdera dina resultat dagligen
Samarbeta med kollegor och resten av säljteamet på Swedish Match
Ha regelbunden kommunikation med dina kundkontakter
Uppdatera vårt CRM-system med relevant information
Kvalifikationer och egenskaper
Gymnasieutbildning och/eller minst 2 års erfarenhet av försäljning
Mycket god kommunikationsförmåga och en naturlig förmåga att bygga relationer
Förmåga att sätta dig in i kundens behov och skapa värde
Bekväm med att presentera produkter både till detaljhandeln och till vuxna rökare som söker ett alternativ till traditionella cigaretter
Förmåga att kombinera arbete i team med självständigt ansvar
Pålitlig och bra på att organisera din arbetstid
Vana vid att arbeta i Word, Excel och PowerPoint
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Körkort är ett krav och egen bil är en fördel
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara en del av en spännande, utmanande och banbrytande resa tillsammans med våra kunder
Ett fantastiskt samarbetsklimat och arbetsmiljö
En flexibel och varierad arbetsdag
Konkurrenskraftig lön
Ett 12-månaders kontrakt med möjlighet till förlängning
Företagsbil
Om oss
WaveCrest är ett nordiskt företag med huvudkontor i Stockholm och över 20 års erfarenhet av att leverera fältmarknadsföring av högsta kvalitet för några av världens största varumärken. Vi är verksamma i hela Norden och är stolta över att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder samtidigt som vi ständigt utvecklar våra medarbetare och deras kompetenser.
Låter det som jobbet för dig?
Var med på denna spännande resa och bidra till att förändra tobaksindustrin. Skicka in din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945), https://www.wavecrest.io Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773338