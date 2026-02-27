iOS-utvecklare till Verisure Innovation i Malmö
Mero Rekrytering AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mero Rekrytering AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär inom systemutveckling och har ett starkt intresse för iOS? Har du erfarenhet av Swift från studier eller egna projekt, där du nu söker möjligheten att fortsätta utvecklas i en modern och agil miljö? Då kan du vara Verisure Innovations nästa juniora iOS-utvecklare.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Verisure är en internationell koncern som grundades 1988 och finns idag i 18 länder med över 6 miljoner kunder globalt. Företaget har mer än 20 000 medarbetare och erbjuder innovativa produkter och tjänster inom hemlarm och det uppkopplade smarta hemmet.
Verisure Innovation i Malmö är ett tekniskt nav där man satsar långsiktigt på sina medarbetare och sin plattform. Här blir du en del av teamet MyMobile, som ansvarar för utvecklingen av Verisures mobilapp - en affärskritisk applikation som dagligen används av hundratusentals kunder. Teamet i sig präglas av en kultur där ödmjukhet, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling står i fokus - där du får stöd av såväl mentor som kollegor, med goda förutsättningar att växa inom iOS-utveckling långsiktigt.
Om rollen
I rollen som junior iOS-utvecklare kommer du arbeta med utvecklingen av Verisures iOS-applikationer. Du är delaktig i hela utvecklingsprocessen, från arkitektur och design till implementation, test och underhåll - där du samarbetar nära med ditt team och mentor. Du arbetar främst i Swift och SwiftUI, samtidigt som du även samarbetar nära med teamets Android-utvecklare kring gemensam funktionalitet, för att tillsammans säkerställa stabila, skalbara och användarvänliga mobila applikationer.
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Mero, med ambitionen att övergå i en direktanställning hos Verisure på sikt.
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt intresse för iOS-utveckling och som vill växa långsiktigt inom området. Du är nyfiken, initiativtagande och trivs i en miljö där problemlösning, lärande och samarbete är en naturlig del av vardagen,
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemutveckling eller motsvarande
Har grundläggande kunskaper inom iOS-utveckling
Har erfarenhet av eller kunskap i Swift och SwiftUI
Har arbetat med versionshantering, exempelvis Git
Har ett starkt intresse för mobilutveckling och användarupplevelse
Det är meriterande om du har kunskap inom exempelvis Objective-C, UIKit, Kotlin, asynkron programmering (async/await, Combine), GraphQL eller mobil UX - men det viktigaste är ditt driv och vilja att utvecklas.
Övrig information:
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se
eller 070 - 970 01 91. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Observera att ansökningar som inkommer under mellandagarna kommer att hanteras efter årsskiftet.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7306888-1866605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://jobs.mero.se
211 36 (visa karta
)
211 36 MALMÖ Jobbnummer
9769014