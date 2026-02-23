Introduktionsjobb till dambutik

Treasure box AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-23


Nu vill vi utöka vårat team med nya kollegor och söker därför efter engagerade kollegor till våra dambutiker.
Vi söker främst efter kandidater som är berättigade introduktionsjobb via arbetsförmedlingen (inte nystartsjobb). Arbetet kommer att börja med en praktikperiod som sedan går över till en anställning.
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta med människor, har en positiv inställning och tar ansvar i ditt arbete. Hos oss får du en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundbemötande.
Våra butiker finns i Stockholm (Skärholmen, Solna och drottning).
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: sandi.singh@hotmail.com

Arbetsgivare
Treasure box AB (org.nr 559428-4316)
Drottninggatan (visa karta)
112 45  STOCKHOLM

Jobbnummer
9759266

